Britney Spears apja beleegyezett, hogy visszalép a gyámságtól

A TMZ birtokába jutottak olyan új dokumentumok, melyekből kiderült, hogy Jamie Spears, Britney Spears apja beleegyezett abba, hogy a lánya feletti gyámságot átadja olyannak, aki az énekesnő szerint alkalmasabb a feladatra.

Mint az a jogi dokumentumban olvasható:

Valójában nincs annak oka, hogy felfüggesszék vagy eltávolítsák Spears urat a szerepköréből. Mindazonáltal Spears úr indokolatlan támadások célpontjává vált, így nem hiszi, hogy ez a lányával való nyilvános csata jót tenne bárkinek is. Bár meg kell még vizsgálni a benyújtott papírokat, Spears úr szeretne együttműködni a bírósággal és lánya ügyvédével is, hogy lemondjon a gyámsággal ráruházott feladatairól. Spears úr mindig is Spears kisasszony apja lesz, mindig feltétel nélkül fogja szeretni és mindig az ő érdekeit fogja szem előtt tartani.