Újra maszk mögé bújnak a hírességek, hogy énekeljenek.

Az RTL Klub a csütörtök esti Fókuszban adta hírül, hogy hamarosan érkezik az Álarcos Énekes 3. évada, melyben több újítást is eszközölnek majd – ezek között olyan is lesz, ami jelentősen érinti a nyomozócsapatot is.

Ahogy a műsorban felfedték, a következő napokban még több infómorzsát csöpögtetnek majd a műsorral kapcsolatban. Egyelőre sem a műsorvezető kilétéről, sem a nyomozók összetételéről nem adott információt az RTL Klub. Amint a Fókusz honlapjára felkerül az erről szóló videós anyag, cikkünket frissítjük.

Az előző évad győztese Miller Dávid lett, aki idén már X-Faktort vezet majd: