Lady Gaga meglepően konszolidált ruhában énekelt Tony Bennett mellett

Meglepődtünk, hogy otthon hagyta az extrém magassarkúit.

Az elmúlt időszakban Lady Gaga és Tony Bennett közös albumon dolgoznak, amely az énekes utolsó lemeze lesz. Bennett kilencvenötödik születésnapja alkalmából már meg is jelent az első dal, I Get a Kick Out of You címen, melyhez videóklipt forgattak. A klipben nem történik semmi különös, persze azon kívül, hogy Lady Gagát és Bennettet nézhetjük, ahogy énekelnek egymás mellett.

Az extravagáns ruhatáráról ismert Lady Gaga kivételesen most nem öltözött meghökkentő szerelésbe, ahogy a haját is egészen egyszerűen kötötte fel. Pedig az utóbbi napokban többször is megemlékeztünk róla, milyen, a tekintet odavonzó ruhákban mászkált az utcán. A videóklipet itt tudja megtekinteni: