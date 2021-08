Árpa Attila: Ez a test erőszakra készült

Szokatlan önjellemzés.

Dancing with the Stars: Bejelentették az új évad 12 szereplőjét

Már Árpa Attila is nagy erőkkel készül a Dancing with the Stars ősszel induló második évadára, hiszen Stana Alexandra párjaként ő is a versenyzők között van. Amiatt viszont aggódik, hogy nem fognak menni neki a finom mozdulatok.

Vannak olyan tartások, amiknél azt érzem, hogy már túl nőiesek. Ilyenkor a partnerem, Stana Alexandra mindig megnyugtat. Ez a test nem a piruettek világába való, hanem arra lett képezve, hogy 120 kilós izomgépeket pusztítson el az amerikaifoci-pályán, vagy arra, hogy olyan nőket boldoggá tegyen, akik nem kifejezetten a finom stílust kedvelik. Ez a test erőszakra készült

– jellemezte magát a Hot! magazinnak Árpa Attila.