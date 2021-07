Hosszú az út, míg egy influenszert képernyőre mernek engedni a magyar csatornák

2021-ben már meglepődni sem kell azon, ha egy televíziós műsorban internetes tartalomgyártók képviseltetik magukat celebek vagy más hírességek társaságában. A hagyományos média felismerte az influenszerek, youtuberek erejét, amivel akár a tévés nézőszám csökkenését is meg lehet állítani. De miként gondolkodnak erről azok, akik testközelből élték meg a platformváltást? És a kereskedelmi csatornák valóban észreveszik a lehetőséget a netes tartalomgyártókban? Ennek jártunk utána.

Miért jó netes tartalomgyártókat tévében szerepeltetni?

A közösségi média jelenlegi szereplői A listás sztárokká váltak a legfiatalabb generáció körében. Százezres követő- és feliratkozószámokkal büszkélkedhetnek a YouTube-on, az Instagramon és az egyéb platformokon. A mainstream vagy hagyományos média is egyre inkább felfedezi a bennük rejlő potenciált, ezért már egyáltalán nem meglepő, ha egy influenszer vagy youtuber tévéműsorokban kap kisebb-nagyobb szerepet.

Az influenszermarketing számára hatalmas eredménynek számít, hogy hatásukat egy ilyen nívós és régóta működő iparág is elismerte, nem beszélve a többiről, ahol lassacskán szívesebben működnek velük együtt, mint a klasszikus értelemben vett celebekkel. Demográfiai okokat is kereshetünk e mögött, de szigorúan a kereskedelmi tévézés aspektusából nézve két fontosabb oka van annak, miért jó netes arcokat átvinni a tévéképernyőkre:

Az online tartalomgyártók közönsége fiatal, a kereskedelmi adókon futó tévéműsorok csökkenő nézőszámát a mostani generációval is meg kell szerettetni. A fiatal médiafogyasztók hallgatnak azokra, akiket követnek, bálványoznak, ezáltal új piaci réteget is jelentenek, mint fizetőképes vásárlók.

Az egyik első influenszer, aki az internetről lépett át egy kereskedelmi csatorna főműsoridejébe, Joe Sugg volt, aki a BBC táncos műsorában, a Strictly Come Dancingben szerepelt. Jól jött neki mindez, a műsor hatására duplázódott a közösségi médiás követőinek száma. A brit kereskedelmi tévézés tartotta magát ahhoz, hogy ne csak hagyományos celebeket szerepeltessenek műsoraikban, ezt a hozzáállást pedig a legtöbb országban átvették (az USA-ban futó, szintén táncos formátumú Dancing with the Stars is felkért youtubereket, hogy szerepeljenek náluk).

Ha már Amerikát említettük: a tengerentúlon odáig jutott az influenszermarketing, hogy egy ismert beauty vlogger, Dulce Candy egy évvel ezelőtt interjút készíthetett az akkor még csak elnökjelölt Joe Bidennel – talán hangsúlyozni sem kell, mekkora szó ez.

A csökkenő nézőszámok felpezsdítésére jó példa a The Amazing Race című amerikai tévéműsor, ahol a 28. évadban már influenszereket szerepeltettek. A 12 millióról 7-re zuhanó nézettség miatt a műsort gyártó CBS-nél amellett döntöttek, hogy a YouTube és az Instagram világából is kiemelnek szereplőket, így feltornászva a tévés statisztikákat.

Itthon is felkészülnek influenszerekből

Egyre jellemzőbb hazánkban is, hogy a kereskedelmi csatornák nem riadnak vissza az influenszerek, youtuberek tévében való szerepeltetésétől, a TV2 legújabb szórakoztató műsoraiban egyre gyakrabban visszatérő vendégek a netes tartalomgyártók.

A TV2 folyamatosan keres új arcokat, akik személyiségükkel, humorukkal, tehetségükkel beleillenek a szórakoztató műsorok arculatába. Az influenszerek esetében folyamatosan figyeljük a trendeket, kreatív és szerkesztő kollégák is rendszeresen ajánlanak olyan – a közösségi médiás felületeken népszerű – embereket, akiket érdemesnek tartanak kipróbálni egy-egy műsorban

– tudtuk meg a csatorna képviselőitől. Kérdésünkre a TV2 betekintést engedett abba is, milyen tendenciák mentén kutatják fel az internetes tartalomgyártókat.

Nemcsak a követők száma a mérvadó a kiválasztáskor, hanem a tartalom minősége is meghatározó, amikor döntést hozunk; illetve az is, hogy mennyire tudja az illető a saját közösségét mozgósítani. A netes felületek fogyasztóiból nem mindenki lesz televíziónéző, de az influenszerek online videóinak megtekintése is kimagasló lehet, ha jól választunk, ez pedig a TV2 Play nézettségét is pozitívan befolyásolhatja.

Elértük a VIASAT3 sajtóosztályát is, akik saját gyártású műsoraikban kiemelten figyelnek arra, hogy a mainstream hírességek mellett a feltörekvő sztárokat is képernyőre helyezzék, akik ugyan kisebb közönség által ismertek, de gyakran ez a közönség elkötelezettebb is.

Érdekes, izgalmas, szórakoztató influenszereket keresünk, akik erősítik a csatorna népszerűségét, és előszeretettel vállaljuk a tévés platformon teljesen új arcok bemutatását. Ennek köszönhetően tud évről évre mindig megújulni a nálunk szereplő celebek névsora, elég csak a Celebcellára vagy az Észbontókra gondolni, ahol a bulvárhősök, műsorvezetők, színészek mellett, helyet kapnak ők is. Célunk a csatorna ismertségének és kedveltségének növelése, a márka építése és a márkaérték növelése, ami egyébként a celebek érdeke is a tévés megjelenés által. Minél szélesebb korosztályt szeretnék megszólítani, hogy a televízió elé ültessük azokat is, akik egyébként nem ezt a platformon választanák.”

Mint megtudtuk, kommunikációs szempontból azért is jó influenszereket szerepeltetni, mert rajtuk keresztül organikusan és hitelesebb módon érhetők el a követőik, mint klasszikus közösségi médiás hirdetésekkel. A VIASAT3 sajtóosztályánál azt is kiemelték lapunknak, hogy ugyan egyre gyakoribb az átjárás a platformok között, de fontos az átgondolt stratégia, hogy mindkét fél számára eredményes legyen a közös munka:

A partnereink kiválasztását átfogó kutatási folyamat előzi meg, figyeljük az online, valamint közösségi médiás jelenlétüket és egyéb megjelenéseiket. Keressük a tehetségeket, a TV-ben kevésbé ismert arcokat, de az olyan karaktereket is, akik érdekesek lehetnek a lineáris platformon, bár lehet, hogy a kutatásokban nem szerepeltek még, vagy nem kiemelkedően. Ezt követően természetesen egy alapos castingon is részt vesznek, ahol megbizonyosodunk arról, hogy valóban megfelel-e kiszemeltünk és jó szereplője lesz-e az adott műsornak.

Az elmúlt években jól működött a csatorna stratégiája: Pumped Gabo például az Észbontókban tűnt fel először tévéképernyőn celebként, csak ezt követően vált foglalkoztatottabb médiaszereplővé, de Köllő Babett és Vasvári Vivien is a csatornán szerzett országos ismertséget a Feleségek luxuskivitelben című műsorral.

Netről a tévébe – így élték meg a szereplők

Több magyar influenszer is megtapasztalta már, mennyire más a saját kamerájuk elől átülni egy profi tévéstúdióba. Henry Kettner évekkel ezelőtt bloggerként kezdte az internetes munkáját, amiből később YouTube-csatorna épült, jelenleg saját rádióműsort is vezet a budapesti székhelyű Manna FM-en. Néhány hónapja a Viasat 3 saját gyártású tévéműsorába, a Celebcellába is beválogatták, így tulajdonképpen az új médiából a hagyományosba nyergelt át.

Ahogy mondja, céltudatosan állt az egész tartalomgyártáshoz már a kezdetektől: fő célja mindig az volt legbelül, hogy felfigyeljen rá a média, a YouTube-ot pedig jó ugródeszkának tartotta ehhez.

A kettő nem üti ki egymást, sőt, jól kiegészíti. A tévés feladatokra fel is voltam készülve bizonyos értelemben. Nyilván nagyon más, ha egy helyett tizenkét kamera vesz, és negyven ember sürög körülötted, te pedig egy láncszem vagy a gépezetben.

Ahogy Henry Kettner fogalmazott lapunknak, a televíziós szereplés nem áll szoros összefüggésben azzal, hogy azt követően mennyi megkeresés érkezett hozzá – az együttműködés reményében – bizonyos cégektől.

Az, hogy egy nagyobb szponzor megtalál, sok kis részletből tevődik össze. Nem úgy történik, hogy megnézik az Instagram-képeimet, mondván, jaj, de szépek. Megvizsgálják a videóimat, szerepléseimet, a kommunikációmat, lecsekkolják, mi az a kép, amit felépítettem magamról. A Celebcella inkább az emberi oldalamat mutatta meg, nem a tartalomgyártót, ez bizonyosan hozzájárult ahhoz a már említett összképhez, amely miatt szívesen dolgozik velem egy-egy cég.

Hozzátette: mint mindennek, a YouTube-ról tévébe költözésnek is volt negatív vetülete, de ezt egy tartalomgyártó ma már eleve nem kerülheti ki. A rosszindulatú, bántó, éles kritikát megfogalmazó kommentekkel meg kell tudni birkózni, szerinte a lényeg úgyis csak az, hogy saját követőbázisában miként csapódott le a tévés kitekintés – nála mindenesetre pozitívan, követői jó szemmel tekintettek a tévés kalandjára.

Farkas Timi a YouTube-on indított karriert néhány évvel ezelőtt, manapság már az Instagramon posztol többet, ott közel 430 ezren követik, a platformon – magyar viszonylatban – előkelő helyen áll ezzel a számmal. Legelső televíziós szereplése az RTL Klubon volt, a Reggeli című műsorban, ahol emlékezetes módon dr. Csisztu Zsuzsával volt egy kisebb nézeteltérése.

Annak ellenére, hogy a hagyományos médiában kevésbé ismert Farkas Timi neve, láthatóan felbolygatták a kommentelőket, tévénézőket az akkor történtek: hetekig beszédtémát szolgáltattak a szópárbajjal, amely a reggeli műsoroktól általában távol áll.

A fiatal influenszer később a LifeTV egyik főzős műsorában is szerepet kapott. Megkeresésünkre azt mondta, a tévézésből tapasztalatot szerzett, sok egyéb pozitívumot nem tud felsorolni – a közösségi médiás platformjain például nem lett több követő.

Nem követtek be többen a tévés munkák után, a legnagyobb pozitívum az emberi kapcsolatokban keresendő. Számos jó embert megismertem, akik közül a képernyőn sokan teljesen máshogy viselkednek, mint civilben.

Azt mondja, miután a tévés pályafutása eddig nem volt jelentős mértékű, nem járt negatívummal, hogy középpontba került, viszont az általános figyelem, ami fiatal kora óta kíséri az interneten, nehezen feldolgozható.

A televíziós és az internetes világ között sem mindig felhőtlen a viszony: néhány héttel ezelőtt Dancsó Péter és a LifeTV között feszültség alakult ki, miután a youtuber videóban sérelmezte, hogy a Bréking stúdiójában a netes tartalomgyártókat nem megfelelő szavakkal illették, sőt egyenesen semmirekellőknek nevezték őket. Dancsó videós választ adott, ami azért izgalmas, mert ő a hagyományos tévézésbe is belekóstolt az Álarcos énekes nyomozójaként.

Mindig fikázni kell az új platformokat, annak képviselőit, de ezek az emberek most jutottak el 2014-be, amikor az volt a divat, hogy a youtubereket kellett fikázni. Ez a történelem rendje: egyfajta lenézést én is tapasztaltam a klasszikus tévés arcoktól, de ez elfogadható, nem is kell mindenkinek értékelni és érteni a tartalomgyártást, ez más munka.

Hozzátette, amit ő csinál, közelebb áll a producerkedéshez, hiszen saját maga veszi fel, vágja meg, majd osztja meg az interneten az anyagait.

Megyeri Csilla esete némiképp más, hiszen ő részben a televízió világából érkezett, dolgozott korábban a debreceni Alföld Televízió szerkesztő-műsorvezetőjeként, de ahogy lapunk megkeresésére elárulta, voltak félelmei, mikor országos adóra került.

„Félelmeim azzal kapcsolatban akadtak, hogy ne hozzam magam újra olyan kellemetlen helyzetbe, mint a rusnyázós felkonfomkor, amit az Alföld Televízióban tettem. Nehéz mindenre figyelni, megválogatni a szavainkat, én legtöbbször ösztönösen kommunikálok.”

Ahogy fogalmazott, mindig is szeretett volna országos kereskedelmi csatornán szerepelni, de főként munkalehetőség és nem hírnév miatt. Számos műsorba jelentkezett civilként is, az igazi ismertséget azonban az Ázsia Expresszben való szereplés hozta meg számára.

Ennek a műsornak köszönhetem, hogy az emberek véleménye pozitív irányba változott rólam. Nőtt az Instagram-követőim száma, influenszer-munkákat is kaptam ebből kifolyólag. Azok a celebek, akik realitykben meg tudják magukat mutatni, pozitívan jönnek ki az egészből, több ember megismeri őket például. Én a webshopomon is jól érzékelem azt, hogy itt-ott szerepelek.

Ebből trend lesz?

A csökkenő televíziós nézőszámokkal évek óta harcot vívnak a kereskedelmi csatornák, és tény, használható módszernek tűnik, ha internetes hírességeket próbálnak megmutatni a hagyományos médiumokban. Ám az is jól látható, e trend mellett egy másik is elindult:

manapság egyre gyakoribb, hogy a televízióból átköltöznek a netes platformokra ismert tévések, celebek – hiszen nagyobb a közönség és az alkotói szabadság.

Ekképp indultak el az elmúlt években klasszikus televíziós személyiségekkel például a YouTube-on beszélgetős és podcastműsorok is.

Eközben a Variety egyik elemző cikkében arra is rávilágít, jó az irányvonal, hogy a kábelcsatornák influenszerekkel próbálkoznak nézettséget szerezni, és ismert probléma, hogy a legfoglalkoztatottabb tévés személyiségek youtube-ozni, podcastolni kezdenek – de van még egy gond: Chris Long, korábbi amerikai tévés mogul, producer azt mondja, a streaming-szolgáltatók térnyerése újabb szöget vert be a hagyományos tévézés koporsójába.

Szerintem tíz éven belül teljes váltás lesz: az emberek döntést hoznak arról, hogy miután mindent megkapnak a streamingtől, nincs szükségük 180 kábelcsatornára, amiből maximum 12-t néznek.

Mark Stern, a SyFy nevű amerikai kábelcsatorna korábbi elnöke szerint a hagyományos televíziózásban a régi hagyományok, értékrendek felé fognak visszafordulni, és az alacsonyabb költségű műsorgyártás felé mozdulnak el.