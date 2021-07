Borbély Alexandra még nem áll készen a gyerekvállalásra

Pedig már fiatalon volt egy elképzelése arról, hogy huszonévesen anya legyen.

Szentesi Éva és Borbély Alexandra közös vlogban beszélgettek az anyaságról, szemlézte a Blikk. A most harmincnégy éves színésznő bővebben is kifejtette, hogy mindig szeretett volna gyereket, ez most sincs másképp, de egyszerűen nem áll készen rá.

Nagyon szeretnék gyereket, de még nem érzem azt, hogy itt az ideje. Mindig is úgy gondoltam, hogy lesz gyerekem, és hogy sok gyerekem lesz, nyilván azért is, mert hárman vagyunk testvérek. Most 34 vagyok és még nincs. Nem a társadalmi elvárások miatt, de sokszor úgy gondolom, hogy de hát én huszonévesen akartam anyuka lenni. De nyilván semmi sem véletlen, hogy miért nincs és én bízom a gondviselésben.

