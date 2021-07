Megszületett az ítélet Balázs Kláriék plágiumügyében

Az izraeli zeneszerző követelését elutasította a bíróság.

Henry Bratter 2018-ban nyújtott be keresetet a magyar bírósághoz azt állítva, hogy Balázs Klári és Korda György ellopták az egyik dalát. A házaspár azonban sosem titkolta, hogy a Találd ki gyorsan a gondolatom című slágerük egy feldolgozás, így az eredeti zeneszerzővel peren kívül szerettek volna megegyezni.

Az izraeli férfi ezt nem fogadta el, ahogyan abba sem nyugodott bele, hogy a Fővárosi Törvényszék elsőfokon elutasította a 200 ezer dolláros, azaz 60 millió forintos követelését. Most a másodfokú ítélet is megszületett, ami Baretternek 25 ezer dolláros kártérítést ítélt meg, amit Kordáék eredetileg is kifizettek volna neki.

Megnyugvással tölt el, hogy a bíróság is úgy gondolta, irreális, amit az izraeli zeneszerző kért. A keresetét elutasították, ezzel is igazolva, hogy nem plagizáltam. Örülök, hogy vége az egésznek

– kezdte a Borsnak Balázs Klári.