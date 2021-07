Balázs Pali „élete nagy terhétől” szabadult meg, mikor levágatta göndör fürtjeit

Az nlc.hu podcastműsorában járt Balázs Pali énekes, aki kitért arra az ikonikus pillanatra, mikor göndör fürtjeit pár éve elhagyta, és egy hatalmas stílusváltáson ment keresztül.

Most 2021-ben fog megjelenni a tizenkilencedik lemezem, huszonöt éve vagyok a pályán. Az elmúlt két-három évet kivéve minden egyes megjelenésemmel kapcsolatban a haj téma elengedhetetlen rossz kelléke volt a zenei megnyilvánulásaimnak. Nem tudtam olyan klipet, lemezt letenni az asztalra, aminek kapcsán ne terelődött volna a hajra a téma. De ez is megoldódott, új zenei világgal és új külsővel léptem ki a nyilvánosság elé néhány éve. Soha nem gerjesztettem, az én számból soha nem hangzott el a hajjal kapcsolatban semmi, csak akkor, ha kérdeztek. Sok zenésznek volt hosszú haja régen, ez sokaknál kapaszkodó pont volt, akik be akartak kóstolni