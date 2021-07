A hétvégén tartották az esküvőt.

Gwen Stefani a hétvégén férjhez ment a pasijához, Blake Sheltonhoz. A Page Six lap néhány lesifotóval jelentette be a hírt, ahogy azt is megtudták, hogy Stefani és Shelton korábban házassági engedélyi papírokat töltött ki Oklahomában. Ők maguk egyelőre nem erősítették meg a hírt.

Hat éve ismerkedtek meg a The Voice tehetségkutatóban, az eljegyzésre pedig tavaly került sor.