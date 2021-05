Tóth Andi: Nem vagyok jól, nem vagyok boldog

Az énekesnő legújabb videoklipje, az Állj hétvégén debütált. Tóth Andi arról énekel benne, hogy az ismertsége óta milyen nehéz az élete. Eleinte aggódott, hogy az emberek azt gondolják majd, csak panaszkodik, ehhez képest nagy sikere lett a dalnak. Ennek ellenére még nem érzi, hogy a helyén lenne.

Hozzátette, nagyon tetszik neki a dal és a hozzá készült videoklip is.

– mondta pesszimistán a Mokkában Tóth Andi, mire Mádai Vivien megkérdezte, hogy 22 évesen valóban ki tudja jelenteni, hogy nem boldog.

Ki. Teljes mértékben. Eddig sem voltam jól, csak eddig másra gondoltam. Most is másra koncentrálok, ettől függetlenül tudom, hogy nem vagyok ott érzelmileg, ahol szeretnék tartani. Kicsit fekete báránynak is éreztem mindig magam. A gyerekkorom sem volt a legstabilabb, aztán feljöttem ide és cibáltak, tengtem-lengtem és próbálom megtalálni a helyem a világban.