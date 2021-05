Tóth Andi új dalában arról énekel, hogyan cibálta meg az élet és az emberek

A kommentelők szerint elég megrázó a szöveg.

Az énekesnő már korábban is elmondta, hogy a pandémia alatt elég termékeny volt zeneileg. A hétvégén ki is jött egy újabb dala, az Állj című dalhoz – aminek a szövegét és a zenéjét is ő írta – pedig videoklip is készült.

Tóth Andi arról énekel, amiről már többször nyilatkozott is: az X-Faktor után nem volt olyan fényes az útja, mint ahogyan képzelte, az emberek pedig a mai napig nem látnak a külseje mögé és folyamatosan bántják.

Tizenöt voltam, álltam a sorban, mondtátok kellek, elhittem. Huszonkét múltam, gondok sorban, nem voltam jól már hét éve. Te csak egyed a híred, belőlem élnek, mit érdekel hogy én elvérzek. Nem segített senki, most jön mindenki, a tanácsod dugd fel, nem kérem

– énekli.