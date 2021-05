Felkapott lett a videó, ahol Harrison Ford teljesen elképed egy bűvésztrükktől

Eredetileg 2013-ban készült a felvétel, a fiatalabb generációk a TikTokon fedezték fel újra.

David Blaine amerikai illuzionista 2013-ban készített egy egész estés filmet Real or Magic címmel, ahol többek között sztárokat is bevont az őrült trükkjeibe. Így tett Harrison Forddal is, akit a saját házában látogatott meg, mutatva neki néhány hajmeresztő trükköt.

Az egyik ilyen az volt, hogy Fordnak ki kellett választania egy kártyát, amire jó erősen gondolnia kellett, míg Blaine kitalálja, melyikről van szó. Ford utána nem találta saját lapját a pakliban,

végül egy egész narancs belsejében bukkant rá, melybe a kártya bele volt hajtogatva.

Ford reakcióját újra felkapta az internet, merthogy Blaine trükkjére csak annyit tudott mondani – azzal a fanyar humorral, ami őt jellemzi: