Április 23-án tölti be a hármat Lajos herceg, Katalin hercegné és Vilmos herceg legkisebb gyereke, akiről az anyja által készített friss fotót is mutattak a jeles napon. A kép óvodába indulás előtt született, kis túlzással évente lehet csak látni a gyereket, szóval akit érdekel, mennyit nőtt Lajos, most megnézheti.

A fotót Katalinék saját Instagramjára töltötték fel.