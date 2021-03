Első menstruáció, pánikrohamok és alulfizetett munka – 15 éve mutatták be a Hannah Montanát

A Z generáció javarészt a Disney Channel műsorain nőtt fel, aminek egyik legnépszerűbb terméke a Hannah Montana volt. A kettős életet élő tini koncepcióját Miley Cyrus keltette életre, aki öt éven keresztül a forgatáson élte az életét. Talán nem létezik ikonikusabb műsor a Disney csatorna korszakából, de Billy Ray Cyrus utólag már nem forgatná le a sorozatot, mert szerinte az tönkretette a családját, ahogy Miley Cyrusban is hagyott némi keserű szájízt.

Szereplőválogatások

Miley Cyrus tizenegy volt, amikor jelentkezett a műsorba, de nem a főszereplő, hanem az egyik mellékszereplő, Lily Truscott szerepére. A castingosoknak tetszett a játéka, viszont inkább a főszerepben képzelték el Cyrust, ezért megkérték, játsszon el egy másik jelenetet is. Bár rá esett a választásuk, végül elutasították, mondván: nem néz ki elég idősnek. Tizenhárom évesen ismét megpróbálkozott a castinggal, ahol magassarkúban és erősebb sminkben jelent meg, hogy érettebbnek tűnjön. Ennek és az ének-, illetve tánctudásának köszönhetően megkapta a szerepet. Egy interjúban elmesélte, hogy a meghallgatás előtt öt perccel öntötte magára az üdítőjét, és kakilta le egy madár, úgyhogy nem gondolta, hogy szerencséje lesz. Cyrus mellett Taylor Momsen is versenyben volt Hannah Montana szerepéért, akit akkor már ismertek például A Grincs című film miatt, ahol Jim Carrey oldalán játszotta az egyik főszereplőt.

A karakter neve eredetileg Alexis Texas lett volna, de mivel ezt a nevet egy pornósztár már felvette, átírták Hannah Montanára azzal az indokkal, ha a gyerekek rákeresnek az interneten a névre, nehogy a felnőtt filmest találják meg. Az alteregójával együtt eredetileg nem Miley, hanem Kylie Stewart lett volna, viszont az apja folyamatosan Miley-ként emlegette lányát a forgatáson, így végül úgy döntöttek, meghagyják keresztnevét az egyszerűség kedvéért.

A Hannah Montanában sem hagyták ki azt a ziccert, hogy egy tinikről szóló sorozatba valahogy belepasszíroznak egy felnőttet, aki középiskolást alakít. A bátyját játszó Jason Earles a sorozat szerint tizenhat, míg a valóságban huszonkilenc éves volt, mikor beválogatták. Ez szinte sokkoló lehet azoknak a rajongóknak, akik esetleg eddig nem ismerték a színész valódi korát, hiszen tényleg úgy nézett ki, mint egy tini.

Miley Cyrus testvérei is szerepet kaptak a sorozatban, Noah Cyrus többször is beugrott biodíszletként egy-egy epizódba, míg a nővére, Brandi Cyrus párszor Hannah Montana gitárosát alakította. A mozifilmben az a kislány, aki észreveszi, hogy Hannah Montana és Miley Cyrus egy és ugyanaz a személy a polgármesteri vacsora jelenetben, Noah Cyrus legjobb barátnője volt akkoriban.

Hannah Montana apját Billy Ray Cyrus alakította, aki, meglepő vagy sem, a való életben is Miley Cyrus apja. Utólag azt nyilatkozta a műsorról, ha tehetné, ma már biztosan nem vállalná el, mivel tönkretette a családját. A sorozat utolsó évada előtt, 2010-ben vált el feleségétől, Tish Cyrustól, és a lányával is tönkrement a kapcsolata annak ellenére, hogy minden nap együtt dolgoztak. Szerinte mindez a Disney csatorna és a sorozat felelőssége, mivel az a környezet nem tett jót Miley Cyrus mentális egészségének, aki különben ekkortájt kezdett lázadni a róla kialakított jó kislány kép ellen.

Ha eddig nem figyelted volna, milyen név alatt futnak az epizódok, érdemes átnyálazni, hiszen mindegyik egy-egy híres dalcímen alapszik, melyet szójátékkal megvariáltak, hogy passzoljon az adott rész cselekményéhez, például Britney Spears Oops!…I Did It Again című számából Oops!…I Meddled Again (Upsz, már megint beleavatkoztam) lett, ahogy a Bee Gees More Than A Woman dalcímet More Than a Zombie to Me lett (Inkább olyan számomra, mint egy zombi)

A forgatás körülményei

Az egyik szereplő, az Olivert alakító Mitchel Musso szerint nyolc hónappal a pilot, azaz a próbaepizód után karolta fel a sorozatot a csatorna, és rendelte be az első évadot. Mussónak a védjegyévé vált frizurájához azért ragaszkodtak a tévénél, mert ez a hosszúság pont eltakarta a fülbevalóját, márpedig nem szerették volna, hogy az látszódjon a felvételeken.

Ő és Miley Cyrus az első perctől kezdve egy hullámhosszon voltak, hamar a legjobb barátok lettek a forgatásokon, viszont Emily Osmenttel a harmadik évadig nem tudtak veszekedés nélkül egy szobában megmaradni. Cyrus 2009-es memoárjában leírja, egyszer annyira elfajult egy veszekedésük, hogy a családjaiknak kellett közbeavatkozniuk és kibékíteni őket.

Az első két évad alatt Emily-vel nagyon nem jöttünk ki. Sőt, eleinte tartottam tőle, mert velem ellentétben neki már volt színészi tapasztalata. A személyisége inkább tartózkodó volt, nagyon szép lánynak tartottam, az alakja is szép, sportos volt. Mondjuk nem sokat tettem azért, hogy javítsak a kapcsolatunkon. Persze szerettem volna, de hát fogalmam sem volt, hogyan próbálkozzak

– mondta, majd hozzátette, mindkettőjükben tombolt a versenyszellem, és próbálták mindenben felülmúlni a másikat, ezzel együtt pedig folyamatosan féltékenyek voltak egymásra. A harmadik évad forgatásakor lecsillapodtak a kedélyek, és megtanulták kezelni egymás természetét, így onnantól kezdve megbékéltek a másik jelenlétével.

A forgatás kezdetén olyan alacsony volt a büdzsé, hogy a Forever 21 nevű ruhabolt kínálatából állították össze a szereplők szettjeit, majd a sorozat felfutásával annyira megindult a szekér, hogy külön nekik varratták a ruhadarabokat. A próbaepizódhoz Cyrusnak fel kellett lépnie egy rakás ember előtt, akik akkor még nem is sejtették, hogy ki ő, és mennyire híres lesz hamarosan. A forgatások eléggé megterhelők voltak egy kamasz számára, akit a törvények szerint szigorúan csak pár órában lehet szünet nélkül dolgoztatni, de felnőtt hozzátartozó felügyeletével akár tovább is. Sokszor tizenkét óránál több ideig is tartott a forgatás, amit Cyrus gyerekként olyan nehezen bírt, hogy

minden reggel kávéval itatták, hogy több energiája legyen.

Az első évad forgatása előtt állandó fogszabályzót hordott, amit már a kezdetekkor ideiglenesre kellett cserélnie, a felvételek során pedig műfogakkal pótolták a kiesett tejfogai által okozott réseket.

A fizetésével kapcsolatban annyit mondott, hogy utólag nagyon nincs vele megelégedve, szerinte ő volt a műsor legalulfizetettebb sztárja, merthogy nevetségesen kevés pénzt kapott egy-egy epizódért. Eszébe sem jutott, hogy többet kérjen, mivel annyira szerette, hogy tévében szerepelhet, hogy egy időben a színésztársai is többet kerestek nála. A Wikipédia szerint epizódonként körülbelül tizenkétezer dollárral (kicsit több mint három és félmillió forinttal) gazdagodott, amit viccnek tart ahhoz képest, hogy mennyi bevétel folyt be a sorozatból, és az ahhoz kapcsolódó termékekből.

Én csak a tévében akartam szerepelni. Egy ponton, és valószínűleg megköveznek majd, hogy ezt mondom, de én voltam a legalulfizetettebb a többiek között, mert nem álltam ki magamért

– mondta, majd kifejtette, egy idő után az anyja kezdte felismerni, mennyire kihasználja a csatorna Cyrust, ezért felbérelt egy szakembert, aki segített nekik jobb munkakörülményeket kiharcolni, és onnantól kezdve rajta tartotta a szemét Cyrus pénzügyein és munkaszerződésein.

Apró érdekesség, hogy az HBO sorozata, a Hatalmas kis hazugságok egyik sztárjának, Reese Witherspoon karakterének otthonához ugyanazt a malibui házat választották, mint amiben a sorozatban Hannah Montana él apjával és bátyjával. Mindkét esetben csak a házkülsőt használták vágóképnek.

Emlékezetes botrányok

Előfordult, hogy valamilyen galibába keveredtek a sorozat színészei, akik javarészt tinédzserek voltak. Miley Cyrust például jó pár alkalommal lefotózták, ahogy marihuánát fogyaszt, aminek következtében rengeteg szülő akadt ki, hogy a gyerekük példaképként tekint a színészre, akitől elfogadhatatlan, hogy ilyen kompromittáló képek jelennek meg róla.

Cyrus egy másik alkalommal azzal haragította magára az embereket, hogy tizenöt évesen félmeztelenül szerepelt a Vanity Fair címlapján, amit a híres fotós, Annie Leibovitz készített. A fotókat utólag Cyrus úgy véleményezte, hogy művészinek gondolta azokat, de megbánta és szégyelli magát miattuk. Elsősorban viszont nem őt, hanem a magazint és Leibovitzot okolták, amiért egyáltalán kitalálták a koncepciót, hogy egy tinédzser lányt mindössze egy takaróval ábrázoljanak.

Miley Cyrus mellett Mitchel Musso is bekerült a hírekbe, amikor elkapták ittas vezetésért. A rendőrök a helyszínen szondáztatták, és egyértelműen kimutatható volt az alkoholfogyasztás. Musso akkor még nem töltötte be a huszonegyet, amikortól nagykorúnak számítana Amerikában, ennek ellenére egy interjúban elmondta, úgy érzi, felelősséget kell vállalnia a tettéért, és beismerni, hogy hibázott.

Musso mellett Cody Linley-t is piáláson kapták, ő alakította Cyrus pasiját, Jake Ryant a sorozatban. Egy alkalommal részegen, bulizás közben kapták lencsevégre, amikor még csak tizenkilenc éves volt. Ez azért is volt probléma, mert a kora miatt rossz színben tüntette fel a gyerekbarát sorozatot.

A sorozat egyik mellékszereplője, a Ricót alakító Moisés Arias is kiverte a biztosítékot, amikor közös fotót posztolt Will Smith lányával, Willow Smith-szel. A probléma az volt, hogy a húszéves Arias félmeztelenül pózolt az ágyban a tizenhárom éves Smith-szel. Az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy semmilyen szexuális jellegű kapcsolat nincsen közöttük, mindössze barátok.

Egy Buddy Sheffield nevű forgatókönyvíró azzal vádolta a csatornát, hogy ellopták az ötletét, ugyanis ugyanezt a koncepciót vázolta fel egy találkozó alkalmával a Disney-nek 2001-ben, csak a műsort Rock and Rolandnak nevezte el. Az ötlete alapján a sorozat középpontjában egy középiskolás tini áll, aki napközben hétköznapi életet él, esténként pedig rocksztár. Mintha ismerősen hangzana a történet, nem? Sheffield szerint a Disney egyszerűen kicserélte a karakterek nemét, megváltoztatta a neveket, és őt lerázva létrehozták a Hannah Montanát, amin aztán súlyos milliókat keresett a csatorna. Sheffielddel végül médiafelhajtás nélkül, peren kívül egyeztek meg.

Miley Cyrus problémái a sorozattal

Miley Cyrus karrierjét kétség kívül a Hannah Montana hozta meg, és a sorozatbeli popsztárság a valóságban is bejött neki, hiszen azóta Justin Timberlake és Britney Spears után ő a legtöbbet kereső egykori Disney-sztár az énekesi karrierje miatt. Annak ellenére, hogy minden vágya volt bekerülni a szórakoztatóiparba és híresnek lenni, sok szempontból meggyűlt a baja a sorozattal. Egy interjúban elárulta, hogy szinte az egész gyerekkorát ott töltötte, sőt, még élete első menstruációja is a forgatáson jött meg.

Annyira megalázó volt, nem tudtam hazamenni, mert éppen forgattuk a sorozatot. Sírva könyörögtem anyukámnak, hogy segítsen tampont keríteni, mert nemsokára kezdődik a jelenetem

– mondta.

Hannah Montana mellett nem volt egyszerű felnőnie, mivel szerinte a karaktere erősíti az irreális szépségideálokat. Még csak tizenegy éves volt, amikor szőke parókát kellett viselnie és szűk, csillogó, csajos ruhákat hordania. Úgy érezte magát, mint a gyerekeknek rendezett szépségversenyeken a kislányok, akik alig tudnak járni, de már magassarkúban, tiarában és egy tonna sminkben pózolnak a kifutón. Mindez pedig később a mentális egészsége rovására ment, testképzavara alakult ki.

Éveken keresztül megmondták nekem, milyennek kell lennie egy lánynak. Teljesen más karaktert faragtak a külsőmből, aki nem én vagyok, és ez valószínűleg testképzavart okozott bennem. Hosszú ideig minden nap megcsinálták a sminkem, a hajam, kicsinosítottak, de amikor éppen nem a forgatáson voltam, nem ismertem magamra, nem tudtam, hogy ki vagyok, amikor a tükörbe néztem.

Ezzel egyidőben egyre többször voltak pánikrohamai, és folyamatosan szorongott. Előfordult, hogy egy-egy fellépését le kellett mondania emiatt. Annyira rettegett a rohamoktól, hogy már a pánik gondolatától pánikrohama lett, amit sokáig nem tudott leküzdeni. Mindezeken túl Cyrus nemrég arról is beszámolt, hogy a műsor koncepciója identitászavart okozott a fejében, merthogy úgy érezte, a sorozat nélkül senkit sem érdekel, hogy ki ő. Kezdte átvenni a karaktere személyiségét, aki ugyanezen a válságon ment keresztül, hiszen a parókájával ünnepelt popsztár volt és teltházas koncerteket adott, de Miley Stewartként neki is meg kellett birkóznia az olyan mindennapi nehézségekkel, minthogy piszkálják az iskolában.

Miley Cyrus egyébként a Hannah Montana óta több albumot is kiadott, szerepelt néhány filmben, elindított egy saját videós talkshow-t a pandémia alatt, és tavaly novemberben jelent meg legújabb albuma, aminek nyolcvanas évekbeli hangzásával és stílusváltásával együtt Cyrus ma már sokkal inkább rocksztárnak számít.

Kíváncsiak voltunk, hogy mivel foglalatoskodnak jelenleg a Hannah Montana fontosabb szereplői.

Azt már tudjuk, hogy Cyruson kívül egyikük sem került be az A kategóriás sztárok közé.

Emily Osment

A huszonkilenc éves Osment a Hannah Montana után több kisebb kaliberű sorozatban szerepelt, például a netflixes A Kominsky-módszerben is. Instagramon kétmillióan követik, és tavaly megosztott egy fotót a Hannah Montana egyik jelenetéből, melyhez azt írta, ugyan a sorozat miatt sokkal hamarabb fel kellett nőnie, mint másoknak, és több száz péntek estét töltött a stúdióban ahelyett, hogy hétköznapi dolgokat csinált volna, nem bánja, mert rengeteg emléket kapott.

Osment a színészet mellett énekesi babérokra tört, 2010-ben turnézott a Fight or Flight nevű albumával, 2019-ban pedig kiadott egy kislemezt, Bluebiird művésznéven. Ennek ellenére a nevét valószínűleg legtöbben még mindig a sorozattal kapcsolják össze.

Mitchel Musso

A sorozatban Olivert alakító Musso saját műsort kapott a Disney-csatornán Király páros címmel, ám miután ittas vezetésért elkapták, kiírták a sorozatból. Musso a Hannah Montana utolsó három részében is szerepelt, annak ellenére, hogy a karaktere befutott énekesként állandóan turnézott, ezért az utolsó évadban már csak ritkán bukkant föl. Kölcsönözte hangját a Phineas és Ferb sorozat egyik karakterének. Úgy tűnik, mindenki énekes akart lenni a sorozatban, mivel ő is kiadott egy lemezt 2009-ben. Őt Osmentnél sokkal kevesebben követik az Instagramon, 246 ezren.

Jason Earles

Hannah Montana bátyja, az akkor a való életben 29 éves Earles a sorozat befejezése után szerepet kapott két Disney-projektben, és szinkronizált is. Ennek ellenére nem lendült be a színészi karrierje, ezért úgy döntött, inkább a kamera mögött fog dolgozni. Később ugyanúgy a Disney-nél színészeket kezdett tanítani és mentorálni. 2017-ben megházasodott. Majdnem kétszázötvenezer követője van az Instagramon, ahol leginkább a családjáról és a barátairól oszt meg tartalmakat.

Moisés Arias

Azon kívül, hogy azóta is jó barátságot ápol Willow Smith-szel, Ariasról alig lehetett hallani valamit az elmúlt években. A Hannah Montana után szerepet kapott jó néhány filmben, ugyan kisebb karaktereket kellett megformálnia, de részt vett a Tökéletes hang harmadik részében, és szinkronizált a Gru 3-ban is. Ha valaki számára ismerős az HBO zseniális, A semmi közepén című sorozata, abban elcsíphette egy részben, amikor egy gimnazista birkózót alakított. Arias az Instagramja alapján azóta inkább a fotózással foglalkozik, főként lányokról készít képeket.