Megőrülnek a kihívástól, amit csak nagyon kevesen tudnak teljesíteni

A kihívás után, ami csak a nőknek megy, itt egy újabb, ami szinte senkinek sem. Meg tudod érinteni ugyanazzal a kezeddel ugyanazt a válladat? Valószínűleg legfeljebb az ujjaid hegyével, de a tenyeredet már nem tudod rátenni.

Az őrületet egy Lauren Murphy nevű nő indította el azzal, hogy feltöltött a TikTokra egy videót, melyen megmutatja, képtelen a jobb tenyerét a saját a jobb vállára tenni. Azóta százezrek próbálják megtenni ugyanezt, kevés sikerrel. Mintha egy láthatatlan erőtér taszítaná el a tenyerüket a válluktól – írja az Unilad című brit bulvárlap.

Vannak azonban, akiknek úgy tűnik, gond nélkül megy a többség számára lehetetlen mutatvány. Mindebből persze nem következik a semmi a világon.

can yall touch ur palm to ur shoulder like this i need to know pic.twitter.com/KTBPNRnxL1

— 💕sheb💕 (@gettpants) February 12, 2021