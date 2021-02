Elképesztően magas a humorista Orosz György IQ-ja

Orosz György humorista volt a LifeTV reggeli műsorának vendége, akivel arról is beszélgettek Csonka Andrásék, hogy Orosznak kifejezetten magas az IQ-szintje, így a Mensa HungarIQa szervezetnek is a tagja, akik a magas intelligenciájú embereket gyűjtik össze minden országban.

Én sokáig nem is mértem az IQ-mat, matematikusnak készültem, és az volt a baj, hogy akkor, amikor mérték közép- és általános iskolában, nekem mindig 160-170 körüli eredmény jött ki. Mindig kitöltöttem a neten, kijött 120, mondom, biztos elhülyültem. Aztán elmentem egy fellépésre pont a mensásokhoz, ott értették az összes, legelrejtettebb poénomat is. Meg is voltam lepődve. Erre mondták ők, hogy menjek el egy tesztre. Mondtam, hogy elmentem, 125-öt mért. Ekkor szóltak, hogy ja, igen, mert az 125-ig mér. Bementem, mondták, hogy már másképp számolják. A mensás teszt 135-ig mér, nekem 135 lett, a maximum. Aztán kitöltettek még párat, azok magasabbak lettek. Azt mondták, ez a régi mérés alapján 170 körüli értéknek felel meg. De nekem a mensás, hivatalos, 135-ös papír van meg. Ez azt az intelligenciát méri, ahogy az ember az új információkra reagál. Ha vészhelyzet, probléma van, én sokkal jobban teljesítek.