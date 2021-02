Megújul a TV szolgáltató: a UPC Direct mostantól Direct One (x)

A UPC Direct televízió szolgáltató Direct One néven folytatja működését. A sok év tapasztalatával rendelkező, a múltban kizárólag magas minőségű műholdas televíziót szolgáltató cég a továbbiakban nagy hangsúlyt fektet az ügyfelek igényeit szolgáló innovatív megoldásokra is, mint az online tévézés és a telefonon, tableten, Smart TV-n széles körben elérhető Direct Now applikáció.

Új év, új név, de a rengeteg élmény változatlan. A UPC Direct mostantól Direct One néven várja a nézőket színvonalas programpalettájával és online megoldásaival. A jelenlegi televíziós piaci trendek szükségessé teszik az innovációt és fejlesztéseket. Továbbá az is jól megfigyelhető, hogy a fogyasztók körében egyre inkább növekszik a jelentősége a minőségi, egyedi tartalmak elérhetőségének. A cég ezen tendenciákat alapul véve és az előfizetői igényeket szem előtt tartva folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, azonban a népszerű, megszokott elemeken nem változtat. Marad a széles csatornakínálat, a prémium mozicsatornák és az online TV szolgáltatás, amellyel a kedvenc műsorok, filmek bármikor megtekinthetőek, újranézhetőek és visszajátszhatók, valamint extra videós tartalmak is hozzáférhetőek. A Direct One ügyfeleinek nem kell a tévéműsorokhoz igazítaniuk elfoglaltságaikat, ők dönthetik el, mikor és hol nézik meg a legújabb sorozatot, a legnépszerűbb filmet vagy épp a legfrissebb hírműsort. Az online televízió szolgáltatásnak és a Direct Now appnak köszönhetően mindegy meddig tart a bevásárlás, nem kell rohanni haza edzés után vagy belefér még egy kör séta a kutyával.

Fokozatos lesz a márkaváltás

Február során a UPC Direct online felületei fokozatosan átalakulnak és a felhasználókat automatikusan átirányítják az új felületekre. A névváltozásnak köszönhetően a weboldal www.directone.hu, a My UPC Direct online ügyfélportál My Direct One, a UPC Direct Now applikáció pedig Direct Now elnevezés alatt fut tovább a már megszokott funkciókkal. A szolgáltató korábbi Facebook oldalát is az új, Direct One néven találhatják majd meg az érdeklődők.

A cég az arculatváltást több lépcsőben valósítja meg, így a februárt követő időszakban folyamatosan tűnik el a UPC Direct márkanév és májustól már csak Direct One néven lesz jelen.

A változás nem érinti a csatornakínálatot, az ügyfélszerződéseket, a számlázás és az ügyintézés folyamatát, valamint a telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége is változatlan marad.

Digitális jövő a Direct One-nál is

A UPC Direct nem állt meg a műholdas televíziós szolgáltatásnál, hanem követve a fogyasztói igényeket az online tévézés területén is megvetette a lábát. Ugyanis a fogyasztók körében egyre inkább előtérbe kerül az online tartalom fogyasztás. Ezért született meg az online TV felület és a UPC Direct Now applikáció. A vállalat adatai szerint digitális platformjain a nézők száma januárra másfélszeresére, míg a tartalomfogyasztásra fordított idő duplájára nőtt tavaly november óta. A felhasználók nagyrésze az élő TV adást követte figyelemmel leginkább webes és Androidos felületeken.

Az új nevén Direct Now alkalmazással az előfizetők továbbra is bárhol és bármikor élvezhetik kedvenc tartalmaikat családtagjaikkal közösen, hiszen az applikációval egyidejűleg 5 különböző eszközön követhető akár 5 különböző élő televízióadás, sőt beállítható az interaktív műsor-emlékeztető is, így egyetlen családtag sem marad le a kedvencéről. 21. századi elvárásoknak megfelelően ma már a tévé igazodik a felhasználókhoz, hiszen bizonyos csatornák műsorai 7 napig is visszajátszhatóak és újraindíthatóak. Az elérhető tartalmakat tovább színesíti a jelenleg kizárólag a Direct One előfizetőinek elérhető NatGeo videótár is. A felhasználók bármilyen internetkapcsolattal rendelkező hordozható okoseszközön akár útközben is mozizhatnak, ugyanis 91 lineáris csatorna programkínálata érhető el az app segítségével. A Direct Now applikáció változatlanul megtalálható a Samsung, LG, Panasonic okostévéin, valamint olyan népszerű márkák okos-tévékészülékein is, mint a Sony vagy a Philips. Az app elérhető a content store-okban, valamint letölthető a Google Play-ről, és az App Store-ból is.

2021-ben is érdemes lesz követni a Direct One tevékenységét, hiszen a cég a hátterében álló, a mintegy 3 kontinensen jelenlevő Canal+ Group televíziós- és filmprodukciós cég az egyik legmeghatározóbb szereplő a tartalomgyártás területén.

További információ a www.directone.hu oldalon és a Direct One Facebook oldalán érhető el.