Terence Hill belevágott a kávébizniszbe

Ahogy Hugh Jackman tette korábban, úgy a veterán filmszínész is fejest ugrott a kávébabok világába.

A legendás filmszínész, Terence Hill aktív a közösségi médiában: gyakorlatilag nincs nap, hogy ne posztolna ő vagy a sajtócsapata valamit a Facebookra és az Instagramra. Ezek alapján lehet tudni, hogy a webshopját is komoly profizmussal kezelik, számos filmes ereklyét, relikviát árusít replika formában, most pedig ehhez hozzácsapódott a kávé is, merthogy január legvégén maga a színész osztotta meg követőivel, hogy már elérhetők a Terence Hill Coffee névre keresztelt csomagolások.

A világ különböző kávéültetvényeiről szerzik a babokat: