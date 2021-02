Ritkaság: Elon Musk közös képet posztolt magáról és fiáról, X Æ A-XII-ről

Neve miatt egy ideig a figyelem középpontjában volt Elon Muskék első gyereke, akit szülei X Æ A-XII-nek neveztek el. A nevet úgy ötlötték ki: az „X” egy sima betű, az „Æ” kiejtve ash (tünde nyelven ez a mesterséges intelligencia, az AI neve). Az A-12 pedig eredetileg egy repülőgép, ami Musk szerint a világon a valaha létezett legmenőbb repülője.

Musk nem igazán szokott posztolni a gyerekről, úgyhogy ritkaságnak számít, ha valamit megoszt róla. Ezúttal kivételt tett a követőivel, és megmutatta, mennyit nőtt már a gyerek:

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021