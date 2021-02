Élve elégetés, fejek szétverése kalapáccsal – egyre súlyosabb vádak érik Marilyn Mansont

Kis túlzással minden hónapra jut egy nagyobb bukástörténet Hollywoodban: előbb a kannibálbotrányba keveredett Armie Hammer lett közutálat tárgya, most pedig a legendás énekesről, Marilyn Mansonról szedik le a keresztvizet. Korábbi menyasszonya indította el a lavinát egy nyilatkozattal, miszerint az énekes szexuálisan zaklatta és más módon is bántalmazta őt. Ezután nők sora állt elő vadabbnál vadabb sztorikkal a férfival kapcsolatban.

Pontosan két éve a Hollywood Reporter lehozott egy nagyobb anyagot Marilyn Mansonról amiatt, mert a Doktor House című sorozat egyik színésznője, Charlyne Yi szexuális zaklatással vádolta meg az énekest. Az akkor 32 éves Yi úgy fogalmazott, Manson járt a sorozat forgatásán, ahol botrányosan viselkedett a nőkkel – és még rasszista megjegyzéseket is tett.

Régen történt, még a House utolsó évadán dolgoztunk. Eljött a forgatásra, mert nagy rajongója volt a sorozatnak, és szinte minden nőt zaklatott. Azt kérdezgette tőlünk, lenne-e kedvünk leszbikus szexre előtte, akár dildóval is, engem pedig kínai ipsének nevezett.

Az ügyből végül semmi nem lett, sőt, Yi törölte az erről szóló Twitter-bejegyzéseit. Egy kisebb közösségi médiás felháborodást ugyan okozott a dolog, de a botrány idővel elcsendesedett. Nem tudni, hogy Yi lépett-e vissza, netán megbeszélték a dolgot Mansonnal, mindenesetre nem új keletű az az állítás, miszerint az énekes vállalhatatlan dolgokat művel a körülötte lévő nőkkel.

Itt érkezünk el 2021 februárjához, mikor is Evan Rachel Wood színésznő a Vanity Fair amerikai lap segítségével ad ki egy közleményt arról, hogy korábbi vőlegénye, Brian Warner (ez Manson polgári neve) kapcsolatuk három éve alatt bántalmazta őt. Amikor összejöttek 2007-ben, Wood csak tizenkilenc éves volt, Manson harmincnyolc. Arról írt: a férfi a kapcsolatuk későbbi szakaszában lelki terrorban tartotta.

A bántalmazóm neve Brian Warner, akit Marilyn Manson néven is ismer a világ. Átmosta az agyam és manipulált, hogy alávessem magam neki. Megtorlás, rágalom vagy zsarolás félelmében éltem. Azért vagyok itt, hogy leleplezzem ezt a veszélyes embert, és felhívjam azon iparágak figyelmét, amelyek lehetővé tették, hogy megtehesse, amiket tett – mielőtt további életeket tesz tönkre.

Csakhogy a színésznő már jóval korábban, 2016-ban is arról beszélt, hogy egyik kapcsolatában nemi erőszak és folytonos abúzus áldozata volt, ám akkor nem nevezte meg, kitől szenvedett el ilyesmit, de a szórakoztatóiparban többé-kevésbé mindenki sejtette, hogy Mansonról beszélt.

2009-ben Manson is beszélt a párjáról egy interjú keretein belül, ám kissé morbid értelemben:

azt állította, naponta fantáziál arról, hogy bezúzza a nő koponyáját egy kalapáccsal.

Manson sajtósai persze elkenték az egészet, sőt azt állították, ez csak fekete humor, amit Manson promózás céljából használ készülő lemezeihez. Azonban több nő is előkerült a közösségi oldalakon, akik megerősítették Wood szavait, azaz hogy az énekes szexuális, fizikai és lelki terrorban tartotta őket is, amíg együtt voltak – sőt a kínzástól sem riadt vissza – írja a Vanity Fair.

Eközben egy amerikai művész, Gabriella is csatlakozott a Manson-botrány dagasztásához: állítása szerint évekkel ezelőtt egy koncerten ismerkedett meg az énekessel, közösen használtak drogokat, az énekes pedig második találkozásukkor vérszerződést kötött vele úgy, hogy egy borospohárral megvágta mindkettejük csuklóját. Később Manson szexuálisan is bántalmazta: együttléteik során megkötözte a nőt, és erőszakosan viselkedett vele az aktus közben. Mindezek mellett Manson fényképeket készített a meztelen nőről, míg az aludt, ezeket pedig Gabriella barátainak elküldte a közösségi médiában.

Ha utóbbiakra nem is, volt menyasszonya mondataira már reagált Manson a közösségi médiában. Instagram-oldalán úgy fogalmazott:

Nyilvánvaló, hogy a művészi tevékenységem már régóta okot ad a vitákra, de azok az állítások, amelyek nemrég napvilágot láttak, egész egyszerűen torzítják a valóságot. Komolyabb kapcsolataim mindig is az egyetértésen alapultak, hozzám hasonló gondolkodású partnereket választottam. Mindegy, hogy mások mit állítanak – így átírva a múltat –, nálam van az igazság.

Azt hihetnénk, hogy a történet megint annyiban marad, mint két évvel ezelőtt, csakhogy előkerült Manson még egy exe, Jenna Jameson, volt pornószínésznő, akivel 1997-ben jött össze az énekes. Jameson a Daily Mailnek hosszabban kifejtette, mennyire egészségtelen volt a Mansonnal való viszonya, de szerencsére ő időben lelépett mellőle.

Furcsa egy kapcsolat volt: alig voltunk együtt, mert rögtön megszakítottam vele mindent, miután elmondta, arról fantáziál, hogy élve eléget. Szex közben is harapdált, ami eleve nyugtalanított. Aztán már beszélni is csak durván tudott, szóval mondtam neki, hogy viszlát, Brian.

Ezt a nyilatkozatot sem lehet készpénznek venni, de az látható, hogy a morbid fantáziálás sokadjára kerül elő Manson kapcsán. Sőt, a Mail felhívja a figyelmet arra is, hogy Jameson korábbi önéletrajzi könyvében más furcsaságokat is írt exéről: Manson állítólag mindig azt mondta neki, szeretne olyasmit látni, ahogy „fiatal lányok más lányokat művégtagokkal elégítenek ki szexuálisan”. Végül már Manson korábbi személyi asszisztense, Dan Cleary is világossá tette a közösségi oldalán, hogy mindenki tudott arról Manson belső köreiben, hogy bántalmazta Evan Rachel Woodot, de miután az énekes fizette őket, nem mertek lépni az ügyben.

Azt is írta, egyik barátnőjét is megfenyegette az énekes, ha bármi kitudódik abból, hogy lelki terror alatt tartja a nőt, akkor megöli, feldarabolja, majd eltemeti egy kietlen helyen.

Phoebe Bridgers amerikai énekesnő már egészen extrém állításokat írt ki saját Twitter-oldalára. Ahogy fogalmazott, tinédzserként egyszer ellátogatott Manson házába, ahol az énekes azt mondta neki, van egy „erőszakoló szoba” is az épületben. Fiatalon azt gondolta, ez biztos csak Manson sajátos humora, ami illeszkedik az imázsához, ám most úgy sejti, valós lehetett az állítás, és kiáll a nők mellett, akiket zaklathatott az énekes.

Dita Von Teese, Manson korábbi felesége szintén megtörte a csendet:

Nagyra értékelem azok kedvességét, akik utánam érdeklődtek. Tudnotok kell, hogy azok a dolgok, amelyek most nyilvánosságra kerültek, egyáltalán nem egyeznek az én tapasztalataimmal, melyeket Marilyn Manson mellett éltem át 7 éven keresztül. Ellenkező esetben biztosan nem mentem volna hozzá 2005 decemberében

– írta az Instagram-oldalán, hozzátéve, szakításuk oka az énekes hűtlensége és a folyamatos droghasználata volt.

Reagál a szakma

Annyi állítás és médiavisszhang halmozódott fel Manson körül február első napjaira, hogy elkerülhetetlen lett a retorzió vele szemben. Első körben Manson lemezkiadója, a Loma Vista Recordings bontotta fel élő szerződését az énekessel, amely Wood állításait tényként kezeli.

A LVR azonnali hatállyal megszünteti Marilyn Manson jelenlegi albumának promótálását, és egyúttal döntés született arról is, hogy a továbbiakban nem kívánunk vele együtt dolgozni.

Mivel Manson nemcsak énekesként, de néha színészként is tevékenykedik, abban az iparágban is érzékeny veszteségek érték. A Deadline-hoz juttatott el egy közleményt a Starz amerikai kábelcsatorna, amely az Amerikai istenek című sorozatot sugározza, ebben Manson is szerepel. Mint fogalmaztak, Mansont azonnal kivágják abból az epizódból, amiben még látható lett volna a tévében, illetve teljes mértékig elhatárolódnak személyétől, szolidaritásukat kifejezve az áldozatok felé. Ráadásul a Creepshow című tévésorozat második évadából is kihúzzák Mansont, lecserélik őt egy másik színészre.

Ennek ellenére a szociális kérdésekben mostanság hiperérzékeny amerikai szórakoztatóipar már állást foglalt Manson ellen (a népharag elkerülése végett egyébként sem tehetnének mást), a tendencia pedig mindaddig folytatódni fog, míg:

bizonyítékok nem kerülnek elő az említett ügyekben,

az egész Manson-gate el nem csendesedik a maga módján.

Utóbbi a kevésbé valószínű forgatókönyv, tekintve, hogy Evan Rachel Wood kőkemény nőjogi harcos, aki az utóbbi években nem kevésszer felszólalt már hasonló témákban. Túlzás azt állítani, hogy Marilyn Manson karrierjének lőttek, ám anyagilag ez jókora veszteség az 52 éves énekesnek, aki gyaníthatóan a zeneipar dicsfényében képzelte el karrierje hátralévő részét is.

A következő heteket saját igaza bizonyítására, vagy feltételezett tettei megbánására, áldozatai kárpótlására kell fordítania, ellenkező esetben már nem csak anyagi széthullásáról fogunk beszélni 2021 legnagyobb bukásaira visszaemlékezve.