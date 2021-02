28 éves korában elpusztult Divinity, Prince utolsó házigalambja

Követte társát, Majestyt, aki 2017-ben távozott.

Mint ismeretes, Prince nagy rajongója volt a fehér galamboknak, olyannyira, hogy az énekes One Nite Alone című albumán még hallhatók is voltak. A Paisley Parkban (ahol élt és dolgozott) két galambot tartott maga mellett: Divinityt és Majestyt, utóbbi 2017-ben pusztult el. Állítólag az énekes 2016-ban bekövetkezett halála annyira megviselte őket, hogy nem akartak hangokat sem kiadni hosszú ideig.

Az amerikai TMZ arról írt, hogy Divinity szervezete legyengült 28 éves korára, így természetes halállal távozott.