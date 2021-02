Kiss Ramóna: Voltam covidos, csak nem vettem észre

Egy antigén tesztből derült ki, hogy átesett a betegségen.

Kiss Ramóna férje, Lékai Máté már tavaly októberben elkapta a koronavírust, ezért a tévés és kisfia két hétre el is költöztek otthonról, hogy megússzák a betegséget. Egy hónapja azonban kiderült, hogy Kiss Ramóna is túl van a covidon, amin ő maga is meglepődött.

Január hetedikén volt a névnapom és na, mondom annyira kíváncsi vagyok, hogy van ez az antigén teszt, amit vérből vesznek és voltam covidos, csak nem vettem észre és nem tudtam róla, de van antitestem. Nem tudni, hogy mikor voltam beteg. A leletemen annyi van, hogy a vizsgálat előtt két héttel estem át rajta

– mesélte az Ébredj velünkben Kiss Ramóna, aki azért is lepődött meg az eredményen mert a december 12-ig tartó Dancing with the Starsban rendszeresen tesztelték őket és mindig negatív volt az eredménye.