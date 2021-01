Rebel Wilson azt mondja, az emberek másképp bánnak vele, mióta lefogyott

És hirtelen előugrik Schobert Norbi, aki azt kiáltja: ugye, megmondtam?

Rebel Wilson nem is olyan régen egy rádióműsorban, a The Morning Crew With Hughesy, Ed and Erinben volt hallható, ahol természetesen a látványos fogyásáról is beszélnie kellett.

Mint azt a színésznő mesélte, neki nagyon látványos az, ahogy a környezete viszonyul hozzá, mióta lefogyott: az emberek kedvesebbek lettek vele, még az ismeretlenek is.