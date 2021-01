Kim Kardashian a saját szemöldökét cikizi régi fotóján

Lássuk be, van miért.

Kim Kardashiant megcsaphatta a nosztalgia szele, most, hogy hamarosan premierezik a családja realityjének (Keeping up with the Kardashians) az utolsó, szám szerint 20. évadja.

Ehhez egyáltalán nem kapcsolódóan, de egy jó régi képet posztolt, amin nővérével, Kourtney-val láthatóak. Az nem derült ki, hogy pontosan hány évvel ezelőtti a fotó, de tippre kamaszok lehetnek, szóval legalább két évtizedes. Ehhez mérten pedig bőven akad cikizni való.

Azok a szemöldökök…

– kommentálta saját fotóját Kim Kardashian.