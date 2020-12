Kim Kardashian 150 ezer forintnyi támogatást küldött egy csomó mindenkinek, aki kérte

Aki követi Kim Kardashian Twitter-fiókját, az lehet, hogy még el is csípte a lehetőséget, hogy pénzt kapjon a hírességtől, ugyanis egyik bejegyzésében azt ígérte, hogy ezer embert támogatni fog, méghozzá fejenként 500 dollárral. Hogy miért? Azt konkrétan ő sem írta meg, annyival kommentálta a döntését, hogy tudja, közeledik a karácsony és mindenki számára nehezebb volt ez az év az átlagosnál. A bejegyzéséhez már több, mint kilencezren kommenteltek, így elég nehéz lesz kimazsoláznia, hogy kik azok, akik jobban rászorulnak a támogatásra.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020