Schobert Norbi: A világ egyik pontján sem küldenek el úgy az anyámba, mint itthon

Befejeződött Rubint Réka alakreform tábora a Maldív-szigeteken, így hazatért Magyarországra a Schobert család. Schobert Norbi pár napja egy mémmel kapcsolatban háborodott fel, akkor úgy fogalmazott, a nők nagy része egész életében azért küzd, hogy ne menjen 70 kiló fölé.

Erre is reagált új videójában, amit a hazafelé tartó repülőgép indulása előtt vett fel:

Megmondom őszintén, hiányzott az otthon, a munkám, a kollegák, az alkotás, hogy sok emberrel találkozzak, segítsek nekik lefogyni. Hiányoztak a kommentelők is. Röhögni fogtok, nemcsak azok hiányoztak, akik jót írtak be, hanem azok is, akik azt írták, anyád, hülye vagy, nem értesz hozzá. Érdekes volt azt látni, hogy az emberek egyre kevesebb könyvet olvasnak, a szövegértelmezés kevés embernek megy jól. Kiálltam azokért a nőkért, akik 70 kiló alatt vannak, és kiálltam azokért, akik 70 kiló fölött vannak. Ebből mi jött le pár embernek? Az, hogy mi bajod van a kövér nőkkel? Gyerekek, nem is írtam róluk posztot. Elfelejtünk olvasni, szöveget értelmezni, és ez nem jó, mert az emberek úgy esnek egymásnak, hogy nem értik, a másik miről beszél. Mindezek ellenére hiányoztatok. Hiányzott Magyarország. A világ egyik pontján sem küldenek el engem úgy a jó kurva anyámba, mint itthon. Ettől vagyunk magyarok. Ilyenek vagyunk. Ha ebből elmegy az ember 2 hétre, hiányozni fog.