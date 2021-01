Nemcsák Károly: Ha nincs a Szomszédok, akkor is ismernének

A Blikk szólaltatta meg Nemcsák Károly színészt, a József Attila Színház igazgatóját arról, milyen hatása volt az életére a kultikus tévésorozatnak, a Szomszédoknak.

A teleregény hatalmas népszerűséget hozott, mi mégsem celebek voltunk, hanem színészek. Azt gondolom, ha nincs a Szomszédok, akkor is tudnának rólam, ismernének. Sosem éreztem, hogy negatív hatása lett volna a karrieremre, nem vetődött fel bennem, hogy rossz döntés volt elvállalni. Ráadásul olyan jól volt szervezve, hogy nagy szerelmemről, a színházról sosem kellett lemondanom a forgatások miatt.

Nem bánja, hogy filmekben nem szerepelt:

Az életemet kerek egésznek érzem. Ha valaki a filmes szakmából szeretett volna velem dolgozni, az megtehette volna, de nem így történt. Szerintem nem használódtam el, inkább arról van szó, hogy a magyar filmgyártásnak nem volt rám szüksége. Nem tudom, beskatulyáztak-e, nem is érdekel, mivel én a színházat tettem első helyre. Azt gondolom, talán sokan megnéztek színpadon is, és számukra kiderült, milyen színész is vagyok valójában