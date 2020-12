Erzsébet királynő: Visszatérnek majd a jobb napok, s újra a családunkkal lehetünk

A 94 éves Erzsébet királynő közösségi médiás felületén kívánt boldog új évet mindenkinek, és egy szívmelengető üzenettel búcsúztatta 2020-at. Twitter-bejegyzésében természetesen a koronavírus-járványra reflektált.

Néhány fotóval illusztrálta mindezt, köztük egy olyannal, melyen férjével, a 99 éves Fülöp herceggel látható az uralkodó.

“We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return: we will be with our friends again; we will be with our families again; we will meet again.” – HM The Queen.

Wishing you all a Happy and Healthy New Year. pic.twitter.com/G5AMIcQIyl

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 31, 2020