Páratlan képet rajzolt az égre a vakcinát üdvözlő német pilóta

Több esetet is láttunk már, amikor a pilóták úgy hívták fel a figyelmet valamilyen fontos ügyre, hogy az útvonaluk alakításával valamilyen szimbólumot rajzoltak az égre. Márciusban például Magyarország felett is elhúzott az a gép, amelynek pilótája az egészségügyi dolgozók előtt rótta le a tiszteletét:

Most egy húszéves német pilóta, Samy Kramer indult bevetésre annak örömére, hogy Európa-szerte elkezdték beoltani az embereket a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech részben német fejlesztésű vakcinájával.

Kramer az alkalomhoz illően egy hatalmas fecskendőt rajzolt Németország egére.

Earlier this week, a pilot in Germany took to the skies to celebrate the availability of a #COVID19 vaccine. https://t.co/VQCzEjIz8a pic.twitter.com/RPAJx74YfA

— Flightradar24 (@flightradar24) December 27, 2020