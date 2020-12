Nem vonul vissza a 72 éves spermadonor, mert a maszturbálás neki hobbi

A klinikáról elküldték, mert túl öregnek találták. Ezt követően kezdett saját vállalkozásba.

Az ausztrál John Lindsay Mayger először 1978-ban adományozott spermát, és már akkor is a jó szándék vezérelte. A Ladbible azt írja, a férfi és a felesége két vetélést is megéltek, így első kézből tapasztalták azt a reménytelenséget, amikor az ember azt hiszi, hogy soha nem lesz gyereke.

Azóta eltelt több mint negyven év, de a férfi azóta is minden értelemben aktív, a mai napig rendszeresen ad spermát, igaz, kissé különleges keretek között.

A férfinek és a feleségének négy gyereke is született, és boldog házasságban éltek egészen 2003-ig. Mikor a házassága végetért, John ismét szeretett volna spermát adományozni, ám a klinikán elutasították, mert túl öregnek gondolták. Ám csak ekkor vette kezdetét az igazi kaland.

John több LMBTQ közösséggel is felvette a kapcsolatot, és felajánlotta leszbikus pároknak, hogy spermadonorként szívesen segít nekik abban, hogy részesüljenek a gyermekáldásban. Ez az új fajta vállalkozás pedig annyira bejött, hogy a nyugdíjas férfi ma azzal tölti a napjait, hogy a világban utazgat azokhoz a párokhoz, akiknek spermára van szükségük.

Amikor arról kérdezték, mi motiválja, hogy ennyi idősen is donorként működjön, azt mondta, katolikusként mindig is hajtotta, hogy segítsen másokon, két elvesztett gyerek után pedig együtt tud érezni azokkal, akiknek nem lehet gyereke. De hozzátette, ő erre az egészre egyfajta hobbiként is tekint:

Valaki horgászik, valaki golfozik… Én maszturbálok!

Saját számításai szerint legalább ötven gyerek születésében vállalt már részt pályafutása során, többükkel a mai napig tartja a kapcsolatot.