Követőinek tetszését sikerült elnyernie.

Nincs ember, aki ne hallotta volna még az All I Want for Christmas Is You című dalt az ünnepi időszakban, ugyanis Mariah Carey karácsonyi slágere legalább a plázákban kószálva biztosan megütötte a füledet. Singh Viki is ezzel kívánt kellemes ünnepeket követőinek, ő saját verziójában adta elő ezt a nagyon híres dalt.

A kommenteket elnézve mindenkinek nagyon tetszett: