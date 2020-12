Lennél légy a falon, mikor Erzsébet királynő vicceket mesél a karácsonyi vacsoránál

A decemberi ünnepi időszak a brit királyi családnál is fontos időszak: évszázados hagyományokkal tisztelegnek a karácsony előtt, a napokig tartó ünneplésbe még a december 26-ai vadászat is belefér. Az idén azonban a koronavírus-járvány mindent átírt: mutatjuk, mit csináltak eddig, és mire nem lesz lehetőség 2020 decemberében.

Hol karácsonyoznak?

A brit királyi család a karácsonyt és az új évet a Norfolkban található sandringhami birtokán ünnepli. Ez nem volt mindig így: mikor Erzsébet királynő és Fülöp herceg gyerekei kicsik voltak, még a windsori kastélyban karácsonyoztak, de 1988-tól visszataláltak Sandringhambe. Egy másik – ha lehet így nevezni – ikonikus helyszín ebben az időszakban a birtok közelében elhelyezkedő Szent Mária Magdolna templom, ahová minden évben ellátogatnak december 24-én – e szokás kialakulása a királynő üknagyanyjához, Viktória brit királynőhöz köthető, ő kezdte el a részvételt a karácsonyi misén.

Érdekesség, hogy II. Erzsébet tömegközlekedéssel szokott eljutni Sandringhambe. Megannyi fotó kering az interneten arról, ahogyan a vasúti pályaudvaron keresi a Norfolkba tartó szerelvényt.

A fenyőfa hagyománya

A fenyőfa kiválasztásának és felállításának aktusa a 18. századig vezethető vissza a királyi családnál. III. György brit király feleségéhez, Zsófia Sarolta brit királynéhez köthető a fadíszítés, ő vezette be német mintára, hogy a család vásároljon egy fenyőt, amit aztán ékes díszekkel felöltöztetnek. Ez annyiban változott az évek során, hogy Erzsébeték kizárólag a díszítés legvégén kapcsolódnak be, ők végzik el az utolsó simításokat, mint például a csúcsdísz elhelyezését.

Miután a királynő nagyapja, Albert herceg számos karácsonyfát adományozott helyi iskoláknak uralkodása idején, a jó hagyományt Erzsébeték is ápolták, nem mellesleg a királynő fákat adományoz a westminsteri apátságnak, a londoni Szent Pál-székesegyháznak és az edinburgh-i Canongate Kirk templomnak egyaránt.

A személyzet kap valamit?

Ha már az adományozásnál tartunk, érdemes megemlíteni, hogy Erzsébeték az Insider cikke szerint 1500 karácsonyi pudingot osztanak szét a birtokaikon dolgozó személyzet tagjai között (az eredeti receptet magyar nyelven nálunk is megtaláljátok), de jut a finomságból a helyi postahivatal dolgozóinak és a rendőrségnek is. Ez a hagyomány Viktória királynőtől, az 1880-as évekből származik, de ő csak kicsivel több mint száz darab pudingot osztott szét hozzá közel álló dolgozói közt. Ide vehetjük még a képeslapküldést is, Erzsébet és Fülöp nagyjából 750 lapot küldenek szét Anglia-szerte jókívánságaikkal megtűzdelve. A képeslapon egy családi fotó látható – ezeket nemcsak a családtagoknak küldik, ilyet kap az aktuális miniszterelnök is.

A királynő beszéde

Minden évben december 24-én rögzítik az uralkodói beszédét, amiből az első V. György király nevéhez fűződik, 1932-ben tartotta a premiert. Ez mindössze egyetlen egyszer maradt el, 1969-ben. Ezt Erzsébet írja meg, érdekesség, hogy számos királyi teendője között a karácsonyi beszéd az egyetlen alkalom, amikor nem saját magának készíti el a sminkjét, hanem profi stábot fogad a célra. Az ünnepi jókívánságait általában a televízió is közvetíti, de néhány éve már különböző netes platformokon is sugározzák.

Így telik a szentestéjük

A családtagok általában korán megérkeznek a sandringhami birtokra. Az ajándékokat különös módon 24-én osztják ki egymásnak, ellenben a brit hagyományokkal, amelyek szerint 25-én kellene átadni a meglepetéseket. Ez a német gyökerek miatt van így. Pár éve készült egy dokumentumfilm Sandringham: The Queen at Christmas címmel, amely néhány kulisszatitkot elárult a királyi szentestéről. Aznap hatfogásos vacsorát tálalnak, Fülöp készíti a nagyon erős italokat, amelyeket nem igazán kedvel senki, de mivel ez a tradíció, nem ellenkeznek. Beszélgetnek, megy a klasszikus királyi diskurzus, néha társasjátékot játszanak, majd átadják egymásnak az ajándékokat.

Állítólag nem a fényűzésé a főszerep, főként vicces és olcsó meglepetésekkel készülnek egymásnak: Diana hercegné anno vécépapírtartót kapott Anna hercegnőtől, amin meg is lepődött, hiszen nem volt tudomása arról, hogy az általa ajándékozott kasmírpulóver túlzottan nagy és felesleges ajándéknak számít a többiek szemében. De sok anekdota van arról, hogy korábban Harry felfújható guminőt is kapott Katalintól. Ilyenkor a királynő hagyományosan vicceket is mesél a briteknél tradicionális Christmas crackers dísz csomagolásának papírjáról.

Végül a gyerekek elvonulása után partiznak picit a család felnőtt tagjai, és addig senki nem vonulhat el aludni, míg Erzsébet be nem fejezi a bulizást.

Ez történik december 25-én

Szenteste általában pulykát szolgálnak fel, ez a tradíció VII. Eduárd királytól származik. A walesi herceg még 1875-ben kínált először pulykát a vendégeinek. Darren McGrady a család korábbi séfje volt 1982-től 1998-ig, ő részletezte korábban a teljes menüsort a brit Marie Claire-nek.

Mielőtt a királyi család tagjai elmennének a misére, tojást, szalonnát és kolbászt fogyasztanak, tehát majdnem egy hagyományos angol reggelivel indítják a napot. Ebédre garnéla, homár, sült pulyka választható teljesen hagyományos köretelemekkel, mint a sárgarépa vagy a kelbimbó. Végül karácsonyi pudingot kapnak desszertnek. Délután három környékén megnézik a királynő előre felvett ünnepi beszédét, ekkor fekete teát szolgálnak fel nekik, némi gyümölcstortával. Végül svédasztalos vacsora következik, tizenöt vagy annál is több fajta hússal.

McGready elárulta, hogy vannak nagyon speciális családi kedvencek az ételek között:

apróra vágott kelbimbó hagymával és szalonnával (ebben nem lehet fokhagyma, azt a királynő nem fogyaszt),

datolyás-almás sütemény,

vajas-fűszeres garnéla pirítóssal,

burgundi marha, korábban ezt vadhúsból készítették a királynő kérésére.

A december 26-ai fácánlövészet

A karácsony másnapja a lövészeté, a család férfitagjai ekkor kimennek a birtokra, hogy madarakat, főként fácánokat lőjenek. Az akcióhoz a hercegnék is csatlakozhatnak, ha kedvük tartja: Meghan azonban például nem szerette ezt a fajta szórakozást, Katalin viszont annál inkább. A családtagok nagyobb részt már 26-án hazautaznak Sandringhamből, Erzsébet és Fülöp ugyanakkor február végéig maradnak az ünnepi köntösbe öltöztetett birtokon.

Mi lesz idén másképp?

A járvány miatt kihagyják a karácsonyi misét, a briteknél érvényben lévő gyülekezési korlátozás (maximum hat fő) miatt ez eleve nem tartható meg, ahogyan a közös karácsonyozás sem.

Nehéz lesz szelektálnia Erzsébetnek, hogy kivel karácsonyozzon, mivel négy gyereke, nyolc unokája és kilenc dédunokája van. (Arra azért van egy tippünk, hogy Andrással nem koccint majd.)

Az már majdhogynem biztos, hogy Harry és Meghan nem lesznek jelen Sandringhamben fiukkal, Archie-Harrisonnal, de Vilmosék is inkább felesége családjával, a Middletonokkal töltik az ünnepeket. Ekképp a hagyományosan 24-én tartott Harry-Vilmos focimeccs ismét elmarad: a hercegek a kastély személyzetével mérkőznek meg, a két csapatkapitány ilyenkor a trónörökösök közül kerül ki.

Úgy áll a dolog, hogy Erzsébetékkel kizárólag fiuk, Károly herceg és felesége, Kamilla hercegné fognak osztozni az ünnepi hangulatban, ők már hetekkel karácsony előtt karanténba vonultak, így védve a királynőt és Fülöp herceget.