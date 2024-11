Életet menthetnek a zombikórt okozó gombák

Egy új tanulmány alapján blokkolja egyes, a rákos megbetegedések fejlődése szempontjából kritikus útvonalakat az a vegyület, amely parazita gombákban található meg – írja a ScienceAlert. Az érintett fajok rovarokat támadnak meg, stratégiájukban pedig kulcsszerep jut az érintett anyagnak.

A Nottinghami Egyetem csapata a Cordyceps és Ophiocordyceps nembe tartozó gombákban előforduló kordicepint vizsgálták.

Az érintett paraziták a gazdatestet megfertőzve átveszik az irányítást áldozatuk felett, így segítve a további terjedést.

Ezen élősködők jelentették az inspirációt a The Last of Us számára.

Már korábban is folytak vizsgálatok a kordicepin rákellenes képességeinek megértése céljából, a kutatók most ezen eredményekre alapoztak. Mára a génkifejeződést, a sejtek jelátviteli útvonalait és a fehérjetermelést is elemezni lehet a sejtekben, ami rengeteget elárul a vegyület hatásairól.

„Egyszerűbbé és olcsóbbá váltak ezek az igen nagy kísérletek, így egyszerre több ezer gént tudtunk vizsgálni” – nyilatkozta Cornelia de Moor, a csapat tagja. Az emberi szövettenyészeteken végzett kísérletek révén a szakértők megállapították, hogy a kordicepin egy aktívabb, kordicepin-trifoszfát nevű vegyületté alakul, ez a sejtek aktivitásának gátlásáért felelős.

Az anyag két olyan jelátviteli útvonalat is blokkol, amelyet a rákos sejtek gyakran arra használnak önmaguk terjesztésére. Egyelőre nem világos, hogy a kordicepin-trifoszfát mely molekulákat veszi célba, de a jelek alapján a vegyület gyorsan hat.

Ahhoz, hogy az anyagot a gyakorlatban hasznosítsák, még rengeteg vizsgálatra lesz szükség, a mostani eredmények viszont alapot jelenthetnek. Mint de Moor kiemelte: évek óta kutatják a kordicepin különböző betegségekre gyakorolt hatását, és minden egyes lépéssel közelebb kerülnek ahhoz, hogy megértsék a hatékony kezelési felhasználás lehetőségeit.

A Cordyceps militaris nevű fajt egyébként régóta alkalmazzák a hagyományos kínai gyógyászatban, és számos modern készítményben is fellelhető.