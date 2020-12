A Vezércsel főszereplője Polgár Judittal videócsetelt 

A Vezércsel című netflixes minisorozat főszereplője Anya Taylor-Joy Polgár Judittal beszélgetett a sakkról, a sorozatról és a nemzetközi nagymester eredményeiről. A Netflix Twitter oldalán látható videó elején a színésznő Polgár sikereit méltatta, aki elmondta, hogy 15 évesen minden idők legfiatalabb férfi nemzetközi nagymestere lett.

A színész elárulta, hogy korábban soha nem sakkozott, de most már imádja ezt a játékot. Polgár Judit szerint a sorozat sakkozós jelenetei hitelesek és eredetiek voltak. Polgár arról is beszélt, hogy 6 évesen nyerte első felnőtt tornáját, és persze sokan mondták, hogy csak azért verte meg ellenfeleit, mert mázlija volt, vagy mert nem figyeltek eléggé oda riválisai, de később már megszokta azt is, hogy férfiak ellen játszik. Azért hozzátette, hogy nőként nem volt egyszerű a férfiak között sakkozni.

Polgár Judit a beszélgetés végén még azt is felajánlott a színésznek, hogy ad neki néhány tippet a játékkal kapcsolatban.

Anya Taylor-Joy got to live out her The Queen’s Gambit fantasy and talk all things chess with Judit Polgár, a world-renowned champion who is generally considered the strongest female chess player of all time 👑 pic.twitter.com/0FXXc9RcY2

