Nicsak, ki vagyok: Horváth Tamást először nőnek hitték a maszk alatt

Ő volt a Denevér.

Bő két héttel ezelőtt, Horváth Tamásnak fel kellett adnia a Dancing with the Stars versenyét egészségi állapota miatt, miután egy próbán összeesett a kimerültség miatt. Vasárnap este kiderült, hogy az énekes nem csak a táncos műsorra próbált. A Nicsak, ki vagyok Denevér jelmezét is magára öltötte.

A két nyomozócsapat csak az utolsó körben leplezte le és mindenki el is találta, hogy Horváth Tomi van a rózsaszín maszk alatt, pedig az első dal után még nőnek gondolták.



A második produkció után már egyértelmű volt, hogy férfi, de még akkor is jól rejtegette a valódi hangját.