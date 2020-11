Majka: Nincs hülyébb az oltáselleneseknél, börtönnel büntetném az összeset

Antitest ide vagy oda, ő már várja a covid elleni vakcinát.

A rapper a legutóbbi kórházi bejelentkezésében nem csak arról számolt be, hogy milyen állapotban van, de az is szóba került, hogy ő mindenképpen be fogja oltatni magát a koronavírus ellen, ha elkészül a vakcina. Az orosz oltást kihagyná, de a többiben megbízik.

Be kell oltatni magunkat. Ugyanúgy, ahogy beoltatod magad minden más ellen

– kezdte Majka, akinek nagyon nem ért egyet az oltást ellenzőkkel.

Az oltásellenesek a világ legnagyobb hülyéi, akik léteznek. Ráadásul nem csak maguknak, de másnak is problémát okoznak, az én gyerekemnek is. Borzalmas. Nincs hülyébb az oltáselleneseknél. Nincs hülyébb. Börtönnel büntetném az összeset.

Kiemelt kép: YouTube/Majka official