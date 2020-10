Pirner Alma: Pár éve egyszer idegösszeomlást kaptam

Pirner Alma is a #stopabuzus kampány mellé állt és felhívta a figyelmet arra, hogy az ismert emberek is emberek, akiket ugyanolyan rosszul érintenek a bántó kommentek.

– idézett az őt ért támadásokból Pirner Alma, aki összeroppant a támadások miatt.

Most csak párat válogattam ki azokból a gyöngyszemekből, amiket már én is megkaptam, és ezek még a “kedvesebbek” voltak.

Pár éve egyszer idegösszeomlást kaptam emiatt, mert azt éreztem mindenáron megpóbálnak lenyomni és ott is tartani. Én pedig nem tehetek ez ellen semmit. Én rengeteget küzdöttem, bizonyítottam, hogy »elég vagyok« és »érek valamit«, hogy nem a múltam határoz meg. Harcoltam az elfogadásért, elismerésért, tiszteletért. Most már kikerülöm ezeket az embereket és átlépek rajtuk. Akik élőben eddig SOHA nem mertek odajönni hozzám az elmúlt 20 évben a negatív véleményükkel.