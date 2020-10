Lady Gaga 10 év után újra felvette a húsruháját, hogy szavazásra buzdítsa az embereket

Mindent bedobott, hogy hatással legyen az amerikaira.

Egyre közelebb kerülünk az amerikai elnökszavazás végéhez, ezért a sztárok is egyre hangosabban igyekeznek kampányolni amellett, hogy minél több ember elmenjen szavazni. Lady Gaga például azt találta ki, hogy felveszi az összes ikonikus ruháját, melyeket karrierje során viselt, és egy kiselőadást tart arról, miért jó a szavazás. És igen, az ikonikus ruháiról sokaknak rögtön a húsruha jut eszükbe, a videó közben én is vártam, hogy vajon felbukkan-e az a tényleg húsból összeeszkábált ruha, amihez még egy kistáska is tartozik és az MTV VMA gálán Chert kérte meg, hogy fogja meg, míg átveszi a díját.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lady Gaga (@ladygaga) által megosztott bejegyzés, Okt 30., 2020, időpont: 9:08 (PDT időzóna szerint)

Meztelenség, mellpumpa és edzős videók – így buzdítanak szavazásra a sztárok Nem sok van hátra az amerikai elnökválasztásig. A tét nem kicsi, ezt tudják az amerikai sztárok is, akik mindent bevetnek, hogy szavazásra buzdítsák követőiket. Mutatjuk a rendhagyó akciókat.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images