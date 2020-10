Meztelenség, mellpumpa és edzős videók – így buzdítanak szavazásra a sztárok

Bár kicsit a koronavírus ellopta a figyelmet az idén, ne feledjük, hogy 2020 az az év, amikor az Amerikai Egyesült Államok ismét elnököt választ – nemsokára kiderül, hogy Donald Trump irányítja-e továbbra is a világ egyik szuperhatalmát, vagy Joe Biden lép a helyébe. A tét nem kicsi, ezt tudják az amerikai sztárok is, akik mindent bevetnek, hogy szavazásra buzdítsák követőiket. Azt nem feltétlenül árulják el, hogy szerintük ki érdemelné meg a győzelmet, inkább arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki hallassa a hangját. Mutatjuk a rendhagyó akciókat.

Pucéran a figyelemért

Amerikában a szavazás egy kicsit másképpen működik, mint itthon: ahhoz, hogy szavazni tudjanak az állampolgárok, először regisztrálniuk kell egy honlapon, ahol kötelezően meg kell adniuk magukról néhány személyes adatot. Itt jön képbe Sarah Silverman, Naomi Campbell, Mark Ruffalo és Amy Schumer, akik arra gondoltak, meztelenül fogják elmagyarázni a szavazáshoz szükséges lépéseket. A legbevállalósabb Silverman volt, aki két kezével takarta a melleit, miközben azt magyarázta, mit és hogyan kell kitölteni.

A videóban mindenki meztelen – ki is emelik, hogy nem csak a felsőtestük pucér –, egyvalakit kivéve, ugyanis megjelenik Sacha Baron Cohen, aki Boratnak öltözve értetlenkedik.

Énekelni a szavazatokért

Lady Gaga az évek során többször is felszólalt egy politikát érintő témával kapcsolatban (a jó öreg húsruha), így nem meglepő, hogy most sem felejtette el tájékoztatni közel negyvenöt milliós követőtáborát az Instagramon, hogy lassan itt az ideje szavazni. Két videót is készített a témában, az egyikben csak elmagyarázza, ő hogyan talált rá egy weboldalra, ami megkönnyíti a szavazás folyamatát, majd úgy döntött, az erről szóló rengeteg infót dalba foglalja. Az egész olyan, mintha nehezen menne a matek, ezért az egyik megjegyezhetetlen képletet rímek segítségével próbálnánk memorizálni. Látszik, hogy ott helyben találja ki a dalszöveget, mivel néha egy-egy pillanatra megtorpan, és a rávágja az első szót, ami rímelhet a mondathoz. Indokolatlan, de közben szórakoztató, ahogy a zongoránál dalolászik és fenyegető mozdulatokkal próbál szavazásra bírni.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lady Gaga (@ladygaga) által megosztott bejegyzés, Okt 15., 2020, időpont: 9:00 (PDT időzóna szerint)

Kevésbé volt spontán Demi Lovato, akit végül cenzúráztak az idei Billboard-díjátadón: fellépőként elénekelte legújabb számát, amiben nekimegy Donald Trumpnak. A színpad kivetítőjén egy ponton felvillant a szavazz felirat, amit a tévében már nem mutattak. Persze ha önmagában ezt a feliratot egy Instagram-posztban játszotta volna el, az nem lenne akkora durranás, hogy beleférjen ebbe a cikkbe.

Mellpumpa és edzés együtt

Jane Fonda nem gondolkodott túl sokáig azon, hogy mivel kéne felhívnia az emberek figyelmét: természetesen az edzős videóihoz nyúlt, ráadásul nem egyedül: felhívta néhány híres ismerősét, hogy csatlakozzanak hozzá, és egy laza edzéssel népszerűsítsék a szavazást. Kerry Washington, Vanessa Hudgens, Ashley Benson és a kosárlabdasztár, Shaquille O’Neal is felvette a legidétlenebb, nyolcvanas éveket idéző ruháját, majd ugráltak kicsit.

Ugyanebben a videóban egyszer csak felbukkan Katy Perry, aki először háttal látszódik, majd szépen lassan megfordul és mellpumpával a mellein próbál átszellemülni a videóban. Nemrég szülte meg gyerekét, úgyhogy nem lenne túl szerencsés, ha nekiállna súlyzózni.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jane Fonda (@janefonda) által megosztott bejegyzés, Okt 5., 2020, időpont: 10:21 (PDT időzóna szerint)

Filmjelenetek újragondolása

Vannak kultfilmek, amiket inkább nem bolygatnak a készítők egy lehetséges folytatással, ezért a hardcore rajongók nagyon örülhetnek, hogy vannak olyan történések, amikor egy-egy jelenet erejéig újra láthatják kedvenc karaktereiket. Jeff Goldblum úgy döntött, hogy ha az ő linkjén keresztül szavazásra regisztrálók száma eléri az ezer főt, előad egy jelenetet a Jurassic Park dr. Ian Malcolmjaként. Elég gyorsan teljesült a kitűzött cél, Goldblum pedig összehozott a szereplőtársaival – Sam Neill-lel és Laura Dernnel – egy rövidke jelenetet. Az videó hangulata inkább olyan, mintha csak saját magukat szórakoztatnák, az egymásra nevetések és kitekintések pedig sokat dobnak az élvezhetőségi faktoron.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jeff Goldblum (@jeffgoldblum) által megosztott bejegyzés, Okt 1., 2020, időpont: 11:18 (PDT időzóna szerint)

Ki gondolta volna, hogy tizenhat év és egy elnökválasztás kell a Bajos csajok stábjának, hogy újból összeverődjenek? A film írója és szereplője, Tina Fey kezdeményezésére a főszereplők újra játszották a telefonálós jelenetet, amiben mindenki kibeszél mindenkit. Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams és Lacey Chabert is részt vettek a projektben, amivel elérték, hogy ötezer ember regisztráljon a szavazásra.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lindsay Lohan (@lindsaylohan) által megosztott bejegyzés, Okt 9., 2020, időpont: 3:47 (PDT időzóna szerint)

Amikor az a rendhagyó, hogy sok embert ért el

A listánkon utolsó sztár által kezdeményezett akcióban az égvilágon semmi rendhagyó nincs, ennek ellenére több regisztrációt ért egyetlen mondattal, mint a többi sztár összesen. Kylie Jenner úgy döntött, egy bikinis posztban röviden megemlíti, hogy el kéne menni szavazni. A posztot követő nap a szavazás hivatalos oldalának sajtósa szerint 1500 százalékkal nőtt a regisztrálók száma, arra pedig, hogy ez az összefüggés véletlen legyen, elég kicsi esélyt látott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kylie 🤍 (@kyliejenner) által megosztott bejegyzés, Szept 28., 2020, időpont: 1:58 (PDT időzóna szerint)

