Mindenki felejtse el a Grimes nevet, cserébe csak egy betűt kell megjegyezni.

Mit tudunk Grimesról?

Énekesnő.

Elon Musk a pasija,

a pasija, de legalábbis a gyereke apja.

Gendersemlegesen nevelné fel gyerekét,

akinek fura nevet adott,

és akivel nemrég megnézette az Apokalipszis most című filmet.

Ja, meg azt is tudjuk, hogy Grimes a neve. De utóbbit gyorsan felejtse el mindenki, mert a Timesnak adott interjújában elmondta, hogy mostantól c néven fut majd. Nem, nem maradt ki egy betű sem, az énekesnő új neve egy kis c betű.

Kiemelt kép: Frazer Harrison/Getty Images