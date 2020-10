Grimes szerint az öt hónapos gyerekének kifejezetten tetszett az Apokalipszis most

Együtt néznek filmeket.

Grimes az énekesnő, aki egyrészt Elon Muskkal jár, másrészt már közös gyerekük is született, akinek olyan nevet találtak ki, amit még az amerikai anyakönyveztető hivatal se nagyon akart elfogadni. Az énekesnő interjút adott a New York Times magazinnak, melyben az anyaságról és gyerekéről mesélt. Grimes elmesélte, hogy az X Æ A-XII névre hallgató babája szeret filmeket nézni és élvezi a művészetet is. A kedvence például az 1979-es Apokalipszis most című háborús film, amit közösen néztek.

Nem akarom, hogy a legelső élményei és ismeretei a világban bénák legyenek. Szerintem a babák van, amit szeretnek és van, amit nem. Véleményük van mindenről. Megnéztem az Apokalipszis most filmet a babámmal. Nagyon tetszik neki.

Kiemelt kép: Vivien Killilea/Getty Images for Roc Nation/Getty Images