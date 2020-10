Megvan, hogy Jack Nicholsonnak van egy unokája, aki a pletykák szerint egy modellel jár?

És itt nem is feltétlenül az utóbbira kell rácsodálkozni.

A bulvár témájú oldalak többsége reggelre lehozta, hogy Bella Hadidnak – állítólag – új pasija van, méghozzá Duke Nicholson, aki egyáltalán nem mellékesen Jack Nicholson unokája. És akkor itt most gyorsan álljunk is meg, és a továbbiakban ne is foglalkozzunk Bella Hadiddal, leginkább azért, mert ez csak egy pletyka, sokkal fontosabb a tény, hogy Nicholsonnak van egy unokája, aki ezek szerint szintén híres akar lenni.

Mit tudunk róla?

21 éves 2019-ben szerepelt az Us (Mi) című horrorban Lana Del Rey Norman Fucking Rockwell! című albumának borítóján ő a pasi Az IMDb szerint a készülőben lévő Dreamland című filmben is szerepel majd olyanok mellett, mint Gary Oldman vagy Evangeline Lilly Ja és megváltoztatta a nevét, mert Duke Norfleet néven született, csak később vette fel anyja, Jennifer Nicholson vezetéknevét

Kiemelt kép: Roy Rochlin/FilmMagic