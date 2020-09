Wendy Williams reméli, hogy Kim Kardashian hamarosan elválik férjétől

Nem örül neki, hogy Kanye West a férje.

A műsorvezető Wendy Williams Andy Cohennel beszélgetett utóbbi műsorában, amiben felmerült a kérdés, hogy vajon meddig bírja még Kim Kardashian és Kanye West kapcsolata. Wiliams erről nagyon is komfortosan kifejtette véleményét, szerinte minél hamarabb szabadul meg Kardashian férjétől, ennél jobb.

Szabadon kéne engedni, hogy szabadon randizhasson. Az mégsem lehet, hogy megcsaláson kapják rajta vagy hasonlók. Nem lehetnek nyitott kapcsolatban sem, mivel négy gyerekük van. Lefogadom, minden idejét velük tölti, végülis ő az első számú szülő. Kanye pedig Wyomingban van, ruhákat tervez egész álló nap és próbálja kitalálni, hogy mit kezdjen az életével. És közben lepisili a Grammy-díjait. Csak mondom

— hangzott el Williams szájából, utalva azokra a napokra, amikor West ámokfutásba kezdett Twitter-oldalán. Ő az a műsorvezető egyébként, aki Dua Lipa nevét képtelen volt leolvasni a súgógépről, helyette sikerült Dula Peepként felkonferálnia.

Kanye West Twitteren arról ír, hogy felesége, Kim Kardashian be akarta zárni őt Életét pedig egy horrorfilmhez hasonlította. Mindezt egy nappal azután, hogy nyilvános beszédében elsírta magát, miközben arról beszélt, hogy elsőszülött lányát majdnem abortálták.

Kiemelt kép: YouTube/Watch What Happens Live with Andy Cohen