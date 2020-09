Sophie Turner úgy döntött, megmutatja, hogy nézett ki terhesen

Eddig csak lesifotókon láttuk.

Július végén született meg Sophie Turner és Joe Jonas első gyereke. A terhességet és a szülést is igyekeztek a legnagyobb titokban tartani, de nyilván ez nem sikerült még annak ellenére sem, hogy a babát javarészt a karantén ideje alatt várták. Akkor már megírtuk, hogy a gyerekük kislány lett és a Willa nevet kapta.

De most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Turner valamiért úgy döntött, itt az ideje, hogy megossza a világgal azokat a terhesen készült képeket, melyeket eddig titkolt. Három fotó is van, az egyiken ilyen aranyosan fogja ő és férje, Joe Jonas a pocakját:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sophie Turner (@sophiet) által megosztott bejegyzés, Szept 27., 2020, időpont: 1:16 (PDT időzóna szerint)

A másik kettőn pedig éppen kutyájával medencézik vagy egy napágyon üldögél:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sophie Turner (@sophiet) által megosztott bejegyzés, Szept 27., 2020, időpont: 1:16 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sophie Turner (@sophiet) által megosztott bejegyzés, Szept 27., 2020, időpont: 1:16 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@sophiet