Brooklyn Beckham fotózta Sir David Attenborough-t az új dokusorozatához

Már egy ideje foglalkoztatja a fotográfia David Beckham fiát.

Ősszel érkezik a Netflixre Sir David Attenborough új sorozata, a Life On Our Planet, melyben el fogja magyarázni, mitől is van nagy bajban a bolygónk. Ehhez az Instagramra is regisztrált, ahol azonnal Guiness-rekordot állított be.

Van még egy érdekesség a történetben: a sorozathoz természetesen fényképeket is készítettek, amivel majd promózni lehet a dolgot. Ehhez az újabban fotográfiában való jártasságát egyre többször megcsillogtató Brooklyn Beckhamet kérték fel. Mint azt mesélte a legnagyobb Beckham-gyerek, kimondottan ideges volt a felkérést illetően, de mikor a folyamat zajlott, már nyugodt volt, Attenborough személyében ugyanis egy úriembert ismert meg.

Lapozzátok át a sorozatot:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🇬🇧 (@brooklynbeckham) által megosztott bejegyzés, Szept 26., 2020, időpont: 9:39 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/brooklynbeckham