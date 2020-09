Sztárban sztár: Mégsem az ismeretlen énekesnő, hanem Pálmai Anna, színésznő esett ki

Pont olyan, mint a korábbi évadok, most is van ügyeletes bohóc, nőnek sminkelt férfiak, férfiaknak maszkírozott nők és feketére festett arcok.

A Sztárban Sztár második részét Playbackkel indították, pont, mint minden éneklős műsor elejét, vagyis felvonult az összes énekes, majd Till Attila bejött és közölte, hogy „ez itt Magyarország elsőszámú házibulija”, pedig nekem az rémlett, hogy ez Sebestyén Balázs szövege a Gyertek át! című műsorára az RTL Klubon.

Aztán kicsit röhögtek a zsűritagokkal (Bereczki Zoltán, Kökény Attila, Köllő Babett, Papp Szabi), de annyira jelentéktelen dolgokon, hogy képtelen voltam figyelni és felfogni hogy min.

Na de viszonylag gyorsan elkezdődött a lényeg, vagyis jöttek a celebeknek maszkírozott celebek.

Először Tóth Andi (ha valakiben kérdések merülnének fel, akkor az ötödik X-Faktor nyertese) énekelt, aki Toni Watsonként (egyslágeres ausztrál énekesnő) lépett színpadra, és igen, azt az egy ismert számot adta elő, aminek a címe Dance Monkey. 37 pontot ért, mert mindenkinek tetszett. A következő versenyző már csak 34 pontot kapott, pedig Horváth Boldi (Kelemen Kabátban) Cherként többet is érdemelt volna, mert tökéletesen hozta a legrosszabb valóra vált álmod. Till Attila ezt úgy fogalmazta meg:

Dél-amerikai, óriási, emberevő, transzvesztita denevér.

Köllő Babett úgy nézte a Marilyn Mansonnak sminkelt Molnár Tamás előadását, mint azok a konzervatív nénik, akik először látnak az utcán meleg párt kézenfogva sétálni. Köllő Babett egyébként nótának nevezte ezt a Manson-számot, ami 34 pontot ért. A konzervatív nénik – meg Köllő Babett – aztán örülhettek, egyrészt mert jött Vastag Csaba, másrészt mert Simándy Józsefként énekelt egy magyar nótát, amiről soha többé nem szeretnék beszélni. Csak annyit, hogy Papp Szabi szerint jobban hasonlított Bill Clintonra, és tényleg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sztárban Sztár (@sztarbansztartv2) által megosztott bejegyzés, Szept 6., 2020, időpont: 10:32 (PDT időzóna szerint)

Pálmai Anna a Frozent énekelte Madonnától egy picit hamisan, és bár Madonna soha nem a hangjáról volt ismert, azért ez egy picit sok volt. Vagy kevés. Pély Barna viszont tényleg egészen elképesztő volt, mert konkrétan nem lehet belekötni abba a hangba, amit Lisa Kekaulaként hozott (Basement Jaxx – Good Luck), tényleg kirázott a hideg, pedig nagyon magasan van az ingerküszöböm. Az már egy más kérdés, hogy az USA-ban a feketének sminkelt Pélyt és az ezt leadó csatornát meglincselnék a blackface miatt.

Énekel a műsorban egy Miss Mood nevű énekesnő is, akinek a nevével most találkoztam először, de valószínűleg mindenki más is, mert ez az első tévészereplése. Post Malone-ként kellett színpadra lépnie, de a haja – és a hangja is – inkább olyan volt, mint a Disney Jégvarázsából Anna hercegnőnek. Majd következett egy újabb blackface, a Bobby Farrellnek (Boney M) sminkelt Curtis. Ebben az évadban neki jutott az ügyeletes bohóc szerepe, akin nevetni KELL, akkor is, ha azt a színvonalat hozza, mint 1987-ben egy átlagos szilveszteri esztrádműsor szereplői. 36 pontot kapott. De ennél is többet kapott Opitz Barbi, akinek most Adele-ként kellett énekelnie, és szerencsére nem tömték ki a ruháját, hogy nagyobbnak tűnjön. Már csak azért sem, mert Adele az elmúlt időszakban nagyon lefogyott.

Péter Szabó Szilvia a Nirvana Smells Like Teen Spirit című számát énekelte el Kurt Cobainként. Nem is lényeges, hogy mi történt a színpadon, sokkal fontosabb megjegyezni, hogy Kökény Attila azt mondta, ő nem ismeri ezt a csávót. Mármint Kurt Cobaint. A Nirvanaból. Ezután szerencsére már csak egy énekes volt, Szabó Ádám, aki Fenyvesi Gabi táncdalénekesként állt színpadra, hogy elénekelje: Ádám, hol vagy? Bereczki Anettkának nevezte, Papp Szabi sráclánynak. Egyébként meglepő, de jó volt.

Végül nehezen, de összesítették a zsűri által adott pontszámokat a közönség pontjaival, hogy kiderüljön, az utolsó két helyen Pálmai Anna és az ismeretlen énekesnő, Miss Mood állnak, akik közül az utóbbi mentették meg és Pálmai Anna színésznőt küldték haza.

Kiemelt kép: Instagram/Sztárban Sztár