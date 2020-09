Olyan szülinapi köszöntést akarsz kapni, mint Zendaya Timothée Chalamet-tól

Zendaya 24 éves lett, ennek örömére felköszöntötte őt a Budapesten munkálkodó Timothé Chalamet is, akivel jó barátságot ápolnak.

Chalamet a Twitteren írt egy szívhez szóló üzenetet:

happy birthday to one of the most inspiring people I’ve met on my short journey. Someone with the strongest ethical character, and a moral compass that is in harmony with a totally fearless creative abandon. happy birthday @Zendaya , hope your day is beautiful, friend..

— Timothée Chalamet (@RealChalamet) September 1, 2020