Az Y generációnak csak Britney Spears jutott, a Z generáció viszont megkapta Zendayát

A Black Lives Matter az eddiginél is jobban felemelheti Zendayát, aki már így is generációja egyik legnagyobb sztárja, ami az esetében nem egy elcsépelt jelző. Fiatal, tehetséges, hallatja a szavát, használja a befolyásosságát, de nem feltétlenül csak saját céljaira, ettől pedig még jobban szerethetővé teszi magát.

Képzeljünk el egy olyan világot, amiben Britney Spears nemcsak popsztár, de tehetséges színésznő is, aki diktálja a divatot, mindemellett pedig politikai aktivista is, akinek tényleg odafigyelnek a szavára és minden mozdulatára. Britney Spears ezek nélkül is egészen elképesztő sikereket ért el, és nem könnyű olyan embert találni a bolygón, aki ne ismerné a nevét, ám abba tényleg nehéz belegondolni, hogy mi lett volna, ha minden másban is ennyire jó.

Zendaya viszont minden másban is ennyire jó. A Z generáció kapott egy tökéletes sztárt, akiben mindenki megtalálhatja azt a pontot, amiért rajonghat egy kicsit. Vagy nagyon.

Zendaya Maree Stoermer Coleman szeptemberben lesz 24 éves, de nem ezért fontos, hogy az InStyle magazin szeptemberi címlapján ő szerepel. Hanem azért, mert fekete, ahogy fekete volt a stylistja, a fotósa és a ruháinak, illetve az ékszereinek tervezője is, mint ahogy a fodrásza és a sminkese is. Valószínűleg felesleges magyarázni ennek a fontosságát a Black Lives Matter-mozgalom közepén, bár ez sem feltétlenül biztos, mert Zendayának egyszer már magyarázkodnia kellett a 2015-ös Oscar-gála után.

Zendaya a díjátadón egy fehér színű Vivienne Westwood-estélyit viselt, hosszú rasztával, ennek láttán egy tévés műsorvezető, Giuliana Rancic pedig azt mondta, hogy Zendaya tutira bűzlik a fűtől, hiszen raszta hajú fekete, ami egyet jelent azzal, hogy füvezik. A másik műsorvezető Kelly Osbourne volt, aki ezek után felmondott, Zendaya pedig a Twitteren kérte ki magának, hogy hajviselete és külseje miatt durván sztereotíp módon füvesnek gondolják.

Vékony a határ a vicc és a sértés között. Valaki olyan megjegyzést tett az Oscaron viselt frizurámra, ami nem hagy nyugodni. Nem azért, mert zavarnának a divattal kapcsolatos kritikák, hanem mert műveletlenül összemostak fogalmakat, és tiszteletlenek voltak velem szemben. Azt mondani egy 18 éves, rasztát viselő lányra, hogy az bizonyára bűzlik a pacsuli olajtól és a fűtől, az nemcsak túlzó sztereotípia, de kifejezetten sértő is

– írta akkor posztjában Zendaya, aki ezek után felsorolt rengeteg híres és sikeres embert, akikben szerinte egy közös mindenképpen van, mégpedig az, hogy mind rasztát viselnek és egyikük sem bűzlik a fűtől. Zendaya ezek után elmagyarázta, az Oscaron viselt frizurájával éppen az volt a célja, hogy teljesen más megvilágításba helyezze a rasztát, és hogy emlékeztesse a feketéket, igenis jó a hajuk, és viselhetik úgy, ahogy ők szeretnék.

Számomra a raszta az erő és a szépség szimbóluma, akár egy oroszlán sörénye. Javaslom többeknek, hogy hallgassa meg India Arie I am not my hair című számát, majd gondolkozzon, mielőtt kinyitja a száját, csak hogy valakit kritizáljon.

Bár Zendaya valószínűleg nem egy botránnyal tervezte jobban megismertetni a nevét, mégis sikerült neki – ennek (is) köszönhetően elkezdett kilépni a Disney-sztárságból, amiben elég mélyen benne volt 13 éves kora óta. Karrierjében a 2017-es Pókember: Hazatérés hozta meg az áttörést, ami még mindig kicsit közelebb volt a Disney-miliőhöz, de nem sokkal később megkapta az HBO Eufóriájának főszerepét, amivel rögtön nagyon sok szintet lépett, és olyanok kezdtek el rajongani érte, mint Leonardo DiCaprio. Az Eufória miatt Emmyre is jelölték, karrierje viszont még mindig csak most kezd igazán beindulni.

Az IMDb szerint négy filmje is készülőben van, többi közt Denis Villeneuve Dűnéje, amiben Timothée Chalamet, Oscar Isaac és Javier Bardem mellett játszik, de lesz egy újabb Pókember-film, egy thriller és egy másik film, aminek egyelőre csak a címét lehet tudni; Malcolm & Marie.

De térjünk vissza a szeptemberi InStyle-ra és az interjúra, amit Zendaya a Black Lives Matter egyik alapítójának, Patrisse Cullorsnak adott. Ebben a színésznő nemcsak alakuló karrierjéről, de arról is beszélt, miként próbál megbirkózni a szorongással, a faji igazságtalanságokkal, és hogy miért döntött úgy, hogy csak és kizárólag fekete stábbal szeretne dolgozni jelenlegi magazin-megjelenésén.

Rengeteg fekete designer van, akiket nem ismernek az emberek, ezért ez egy különleges alkalom, hogy végre szerepelhetnek az InStyle-ban. Remélem sokaknak tetszik meg a munkájuk, ami után támogatni is tudják majd őket.

A színésznő nemrég átadta Instagramját, pontosabban a posztolási lehetőséget Cullorsnak, hogy az a 76 millió ember, aki követi őt, részletes információkat kapjon a BLM-mozgalomról és az Egyesült Államokban szinte mindenhol jelen lévő rasszizmusról. Zendaya ezzel kapcsolatban elmondta, hogy valójában nem szereti aktivistának nevezni magát.

Az egy életstílus, egy olyan dolog, amibe valaki minden nap energiát fektet, és az egész életét elkötelezi a célja mellett. Ezért nem érzem azt, hogy kiérdemelném ezt a státuszt. Inkább más jelzőket használnék magamra, amik jobban leírják, ki vagyok és mivel foglalkozom. Színésznő vagyok, de közben csak egy ember, akinek van szíve és szeretne mindig jót tenni

– mondta az interjúban Zendaya, hozzátéve, a jelenlegi helyzetről nehezen beszél, mert egyszerűen fájdalmasnak érzi azt, ami történik, de tartja benne a lelket a generációja és annak törekvései.

Fontos, hogy ne adjuk fel teljesen az emberiségbe vetett reményt és hitet. Rengeteg fiatal érzi úgy, hogy a rendszer soha nem dolgozott értük, ezért nem is tesznek semmit. Ha bármi pozitívumot kéne kiemelni a jelenlegi helyzetből, az az, hogy érzek egy kis reményt. Hogy történnek változások. Inspirál a kortársaim elkötelezettsége. Az unokahúgom most megy középiskolába, és amikor látom, miket posztol Instagramra, vagy hogy mikről beszél, az valami egészen különleges. Még csak tizenöt éves, de mindenről tudunk beszélgetni, ami a világban történik. Nyilvánvalóan van remény a fiatalságban, ami engem is arra késztet, hogy csináljuk tovább. Hogy mindenki tudomására hozzuk, hogy mindenki hangja számít, ahogy a kis dolgok is. Az érzelmek pedig pláne, akkor is, ha sokan és sokszor gyengeségnek tartják, mert mostanában valójában ezek adják a legtöbb erőt.

Egyelőre úgy tűnik, hogy az Y generáció tényleg jobban járt Zendayával, mint mi annak idején Britney Spearsszel.

Kiemelt kép: Instagram/InStyle