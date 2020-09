Akon jól halad saját városával, a „valódi Wakandával”, amit Szenegálban építtet

Van egy nagy hiba a projektben: nemzeti stadiont nem látni a tervekben.

Ugye, nem felejtettétek el, hogy Akon alapított egy várost Szenegálban Akon City néven? A projekt nem halt el, csak kevés infót tudni róla.

Most Instagramon számolt be arról az énekes, hogy reméli, sok munkahelyet teremthet majd a szegénységben élő szenegáliaknak, továbbá otthont adhat azoknak is, akiket a világ pontjain hátrányos megkülönböztetés ér a bőrszínük miatt.

Ha Amerikában vagy Európából érkezel, azt szeretnénk, ha elsőként Szenegált látogatnád meg

– fogalmazott. Korábban a „valódi Wakandának” is nevezte a várost, utalva a Fekete Párduc című Marvel-filmre.

Amit eddig tudni lehet a projektről:

Az Akoin nevű digitális pénznem lesz a fizető eszköz.

Lesznek gyógyfürdők, kaszinók, szórakoztató parkok, bevásárlóközpont, kórház és rendőrség is.

Kutatóintézetet, iskolákat pakolnak majd le és lesz egy Akon-torony is, ahol zenei stúdió és filmstúdió is helyet kap.

