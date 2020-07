Robbie Williams ezzel a szettjével a Barbie Girl dal klipjében is simán elmenne

Az ing vagy a napszemüveg menőbb?

Robbie Williams pár napja Instagramon osztotta meg az outfitjét a követőivel, a ruhájáról pedig legelőször az ugrott be, hogy az Aqua együttes ikonikus, Barbie Girl című dal klipjéen is nyugodtan szerepelhetne. A szett színvilága pont olyan élénk és pink, mint a videoklip maga, a kék és rózsaszín mintás ingjén a Dávid szobor is megjelenik. A napszemüvege pedig pont olyan, mint azok a gyerekszemüvegek, amiket régen a McDonald’s Happy Meal menüiben árultak. Mutatjuk Williams szettjét:

Emlékeztetőül pedig itt van a Barbie Girl klipje, ha esetleg valaki már nem emlékszik rá:

Kiemelt kép: Instagram/@robbiewilliams